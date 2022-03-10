29.27 / 31.13 32.63 / 34.74
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Паштет без м'яса — з волоських горіхів, яєць та цибулі: дешево та смачно

20:09 10 березня 2022
паштет

У воєнний час можна приготувати вдома смачні блюда з недорогих продуктів. Наприклад, паштет можна зробити з яєць, цибулі та волоських горіхів — і він вийде не менш смачним, ніж м'ясний. Рецептом такої страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як спекти вдома смачний хліб.

— Цей паштет перевершить ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Він ніжний та смачний. І сподобається як дорослим, і дітям. Ось його рецепт.

Паштет з волоських горіхів, яєць та цибулі

Інгредієнти:

  • 2 варених яйця
  • 30 г волоських горіхів
  • 150 г цибулі
  • олія
  • трохи води
  • сіль та перець на смак

Приготування:

Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору на олії з додаванням солі та перцю. Охолоджуємо.

У чашу блендера завантажуємо варені яйця, смажену цибулю, горіхи. Усе збиваємо. Якщо паштет дуже густий, додаємо трохи води.

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом швидких яблучних рогаликів.

Читайте також: Кошик пиріжків: ваша сім'я буде сита

Фото з альбому Елли Іванової

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Синельников

Путінські звірі взяли у Бучі в заручники ведучого «Орла і Решки» з маленьким сином та ще п'ятьма дітьми

війна

Російська артилерія обстріляла Золочів — є загиблі та поранені

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька: «На подвір'я будинку, де живе мій тато, влучила ракета»

російські війська

На Херсонщині селяни борються з рашистами «дивовижною» водою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.