Паштет без м'яса — з волоських горіхів, яєць та цибулі: дешево та смачно

У воєнний час можна приготувати вдома смачні блюда з недорогих продуктів. Наприклад, паштет можна зробити з яєць, цибулі та волоських горіхів — і він вийде не менш смачним, ніж м'ясний. Рецептом такої страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як спекти вдома смачний хліб.

— Цей паштет перевершить ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Він ніжний та смачний. І сподобається як дорослим, і дітям. Ось його рецепт.

Паштет з волоських горіхів, яєць та цибулі Інгредієнти: 2 варених яйця

30 г волоських горіхів

150 г цибулі

олія

трохи води

сіль та перець на смак Приготування: Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору на олії з додаванням солі та перцю. Охолоджуємо. У чашу блендера завантажуємо варені яйця, смажену цибулю, горіхи. Усе збиваємо. Якщо паштет дуже густий, додаємо трохи води. Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом швидких яблучних рогаликів.

Фото з альбому Елли Іванової

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