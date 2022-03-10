Паштет без м'яса — з волоських горіхів, яєць та цибулі: дешево та смачно
У воєнний час можна приготувати вдома смачні блюда з недорогих продуктів. Наприклад, паштет можна зробити з яєць, цибулі та волоських горіхів — і він вийде не менш смачним, ніж м'ясний. Рецептом такої страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як спекти вдома смачний хліб.
— Цей паштет перевершить ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Він ніжний та смачний. І сподобається як дорослим, і дітям. Ось його рецепт.
Паштет з волоських горіхів, яєць та цибулі
Інгредієнти:
- 2 варених яйця
- 30 г волоських горіхів
- 150 г цибулі
- олія
- трохи води
- сіль та перець на смак
Приготування:
Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору на олії з додаванням солі та перцю. Охолоджуємо.
У чашу блендера завантажуємо варені яйця, смажену цибулю, горіхи. Усе збиваємо. Якщо паштет дуже густий, додаємо трохи води.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом швидких яблучних рогаликів.
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Фото з альбому Елли Іванової195
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