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Коли в магазині величезні черги: рецепт економного печива

22:33 1 березня 2022
Печиво на розсолі

Воєнний час — період, коли потрібно бути максимально економним, щоб продовольчих запасів вистачило на довше. Є чимало рецептів, які дозволяють приготувати ласощі із мінімуму продуктів. Наприклад, розсіл з-під огірків не варто виливати — з нього можна приготувати смачне печиво.

— Це дуже простий рецепт, — каже Елла Іванова. — І, звісно, економний.

Печиво на розсолі

  • 200 г розсолу
  • 150 г цукру
  • 80 г рослинної олії
  • 1 чайна ложка соди
  • 500 г муки
  • 10 г ванільного цукру

З'єднуємо розсіл, олію, цукор, ванільний цукор. Додаємо просіяне борошно та соду. Соду гасити не треба.

Замішуємо тісто. Загортаємо у плівку і даємо полежати 30 хвилин.

Розкочуємо та випікаємо при температурі 170 градусів 15−20 хвилин.

— Уточню: чи підійде розсіл з-під томатів?

— Так, звичайно. З-під кабачків теж.

— Як приготувати для печива глазур?

— Візьміть 2 жовтки та пів чайної ложки какао. Все це потрібно добре розмішати та покрити печиво. Випікаємо при температурі 170 градусів.

І приємного апетиту!

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Фото з альбому Елли Іванової

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