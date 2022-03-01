Коли в магазині величезні черги: рецепт економного печива
Воєнний час — період, коли потрібно бути максимально економним, щоб продовольчих запасів вистачило на довше. Є чимало рецептів, які дозволяють приготувати ласощі із мінімуму продуктів. Наприклад, розсіл з-під огірків не варто виливати — з нього можна приготувати смачне печиво.
— Це дуже простий рецепт, — каже Елла Іванова. — І, звісно, економний.
Печиво на розсолі
- 200 г розсолу
- 150 г цукру
- 80 г рослинної олії
- 1 чайна ложка соди
- 500 г муки
- 10 г ванільного цукру
З'єднуємо розсіл, олію, цукор, ванільний цукор. Додаємо просіяне борошно та соду. Соду гасити не треба.
Замішуємо тісто. Загортаємо у плівку і даємо полежати 30 хвилин.
Розкочуємо та випікаємо при температурі 170 градусів 15−20 хвилин.
— Уточню: чи підійде розсіл з-під томатів?
— Так, звичайно. З-під кабачків теж.
— Як приготувати для печива глазур?
— Візьміть 2 жовтки та пів чайної ложки какао. Все це потрібно добре розмішати та покрити печиво. Випікаємо при температурі 170 градусів.
І приємного апетиту!
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Фото з альбому Елли Іванової63
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