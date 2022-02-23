Плов для лінивих на сніданок, вечерю чи обід: все в одній сковороді та мінімум брудного посуду
Блогер Alina FooDee, яку читають майже 2 млн підписників, вирішила порадувати господарок, які не можуть вибрати страву для всієї родини.
«Не знаєте, що приготувати з фаршу на обід або вечерю? Цей рецепт Вам знадобиться. Просте, смачне і ситне блюдо з фаршу на обід або вечерю», — рекомендує вона.
Вам знадобляться:
- фарш — 600 г
- морква — 1 шт
- цибуля — 1 шт
- часник — 2 зубчики (якщо любите часник можна додати ще)
- рис — 300 г
- лавровий лист — 1 шт
- вода (окріп) — 600 мл
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Етапи приготування:
Цибулю і часник нарізати на дрібні кубики, моркву натерти на великій тертці або нарізати соломкою.
Обсмажити цибулю на олії до прозорості, додати моркву і смажити ще кілька хвилин.
Додати фарш і обсмажити до рум'яності на сильному вогні, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.
Зменшити вогонь, додати часник.
Додати промитий рис.
Посолити і поперчити до смаку.
Залити водою, накрити кришкою і тушкувати 15−20 хвилин до повної готовності рису.
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