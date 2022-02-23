Плов для лінивих на сніданок, вечерю чи обід: все в одній сковороді та мінімум брудного посуду

Блогер Alina FooDee, яку читають майже 2 млн підписників, вирішила порадувати господарок, які не можуть вибрати страву для всієї родини.

«Не знаєте, що приготувати з фаршу на обід або вечерю? Цей рецепт Вам знадобиться. Просте, смачне і ситне блюдо з фаршу на обід або вечерю», — рекомендує вона.

Вам знадобляться:

фарш — 600 г

морква — 1 шт

цибуля — 1 шт

часник — 2 зубчики (якщо любите часник можна додати ще)

рис — 300 г

лавровий лист — 1 шт

вода (окріп) — 600 мл

Етапи приготування: Цибулю і часник нарізати на дрібні кубики, моркву натерти на великій тертці або нарізати соломкою. Обсмажити цибулю на олії до прозорості, додати моркву і смажити ще кілька хвилин. Додати фарш і обсмажити до рум'яності на сильному вогні, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Зменшити вогонь, додати часник. Додати промитий рис. Посолити і поперчити до смаку. Залити водою, накрити кришкою і тушкувати 15−20 хвилин до повної готовності рису.

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