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Плов для лінивих на сніданок, вечерю чи обід: все в одній сковороді та мінімум брудного посуду

23:16 23 лютого 2022
Плов з фаршем

Блогер Alina FooDee, яку читають майже 2 млн підписників, вирішила порадувати господарок, які не можуть вибрати страву для всієї родини.

«Не знаєте, що приготувати з фаршу на обід або вечерю? Цей рецепт Вам знадобиться. Просте, смачне і ситне блюдо з фаршу на обід або вечерю», — рекомендує вона.

Вам знадобляться:

  • фарш — 600 г
  • морква — 1 шт
  • цибуля — 1 шт
  • часник — 2 зубчики (якщо любите часник можна додати ще)
  • рис — 300 г
  • лавровий лист — 1 шт
  • вода (окріп) — 600 мл

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Етапи приготування:

Цибулю і часник нарізати на дрібні кубики, моркву натерти на великій тертці або нарізати соломкою.

Обсмажити цибулю на олії до прозорості, додати моркву і смажити ще кілька хвилин.

Додати фарш і обсмажити до рум'яності на сильному вогні, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.

Зменшити вогонь, додати часник.

Додати промитий рис.

Посолити і поперчити до смаку.

Залити водою, накрити кришкою і тушкувати 15−20 хвилин до повної готовності рису.

Вам може також сподобатися новий салат «Кокетка» від Людмили Борщ — з рисом та консервованим лососем.

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