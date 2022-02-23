Заварні млинці на кефірі до Масляної: покроковий рецепт

У неділю, 28 лютого, розпочнеться Масляна, яка триватиме тиждень — до 6 березня. За традицією, в ці дні господині печуть млинці. Один із рецептів передбачає їхнє приготування із заварного тіста.

Ним діляться автори кулінарного ресурсу 2recepta.com. Для приготування тонких млинців на кефірі з «дірочками» рекомендують робити тісто не особливо густим, щоб воно добре розтікалося по пательні. Якщо воно виходить густим, потрібно додати у тісто трохи окропу.

Інгредієнти: Кефір (3,2%) — 500 мл;

Яйце — 2 шт.;

Борошно — 300 гр;

Цукор — 1 столова ложка;

Сіль — 0.5 чайної ложки;

Окріп — 200 мл;

Сода 0.5 — чайної ложки.

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Приготування: У каструлі віночком змішати кефір та яйця, додати сіль та цукор. Поставити на вогонь, помішуючи трохи нагріти, але не кип'ятити.

Зняти каструлю з вогню, додати просіяне через сито борошно. Замісити тісто як на оладки.

У склянку окропу додати соду та перемішати.

Влити окріп у тісто, перемішати віночком і залишити на 15−20 хвилин «подихати».

Розпечену пательню змастити олією і по дну розподілити тісто тонким шаром. Випікати млинці з кожного боку до рум'яного кольору.

Тонкі млинці можна готувати і на воді — вони виходять смачними та «невагомими».

Фото 2recepta.com

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