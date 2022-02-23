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Заварні млинці на кефірі до Масляної: покроковий рецепт

9:29 23 лютого 2022
Млинці

У неділю, 28 лютого, розпочнеться Масляна, яка триватиме тиждень — до 6 березня. За традицією, в ці дні господині печуть млинці. Один із рецептів передбачає їхнє приготування із заварного тіста.

Ним діляться автори кулінарного ресурсу 2recepta.com. Для приготування тонких млинців на кефірі з «дірочками» рекомендують робити тісто не особливо густим, щоб воно добре розтікалося по пательні. Якщо воно виходить густим, потрібно додати у тісто трохи окропу.

Інгредієнти:

  • Кефір (3,2%) — 500 мл;
  • Яйце — 2 шт.;
  • Борошно — 300 гр;
  • Цукор — 1 столова ложка;
  • Сіль — 0.5 чайної ложки;
  • Окріп — 200 мл;
  • Сода 0.5 — чайної ложки.

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Приготування:

  • У каструлі віночком змішати кефір та яйця, додати сіль та цукор. Поставити на вогонь, помішуючи трохи нагріти, але не кип'ятити.
  • Зняти каструлю з вогню, додати просіяне через сито борошно. Замісити тісто як на оладки.
  • У склянку окропу додати соду та перемішати.
  • Влити окріп у тісто, перемішати віночком і залишити на 15−20 хвилин «подихати».
  • Розпечену пательню змастити олією і по дну розподілити тісто тонким шаром. Випікати млинці з кожного боку до рум'яного кольору.

Тонкі млинці можна готувати і на воді — вони виходять смачними та «невагомими».

Фото 2recepta.com

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