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Смачне лимонне печиво за півгодини: простий рецепт

17:32 22 лютого 2022
печиво

Серед безлічі відомих рецептів печива одним із найпростіших і найшвидших у приготуванні є лимонне. Для тіста використовують і сік, і цедру лимона, а випікається печиво трохи більше 20 хвилин. Технологію наводить кулінарний Telegram-канал Простий рецепт.

Швидке лимонне печиво

  • Масло вершкове — 150 г;
  • Яйце — 3 шт.;
  • Цукор — 0,75 склянки;
  • Лимон — 0,5 штуки;
  • Борошно — 1,5 склянки.

Масло розтерти з цукром. Цедру лимона натерти, збити яйця. Змішати масляну масу, яйця, цедру та борошно.

Деко застелити папером і змастити. Тісто розподілити по деку, випікати при 180 градусах 7 хвилин, потім нарізати тісто на шматочки і допекти до готовності ще 7−10 хвилин.

Нагадаємо, смачним виходить також печиво, де використовуються лимонний сік із цедрою та кокосова стружка.

Фото pixabay.com

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