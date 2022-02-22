Ліниві пиріжки «Виручайка» на кефірі: готуються, поки закипає чайник

Фуд-блогерка Наталія Калніна, яка раніше поділилася рецептом рулету «Виручайка», розповіла, як приготувати однойменні пиріжки, які готуються так само швидко.

«Готується вони дуже просто, але при цьому виходять дуже смачними, після остигання не осідають і залишаються пишними», — запевняє блогерка і додає, що пиріжки за таким рецептом готуються той самий час, що закипає чайник.

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Інгредієнти: Кефір — 250 мл;

Вода — 40 мл;

Яйце — 1шт.;

Сіль — ½ ч.л.;

Цукор — 1 ч.л.;

Борошно — 240 г;

Сода — ½ ч.л. Для начинки № 1: Ковбаса — 150 г. Для начинки № 2: Яйця — 3−4 шт.;

Зелена цибуля -1 пучок.

Процес виготовлення фуд-блогерка детально показала на відео.

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Фото — скріншот

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