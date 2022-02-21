Королівська ватрушка з домашнього сиру: простий рецепт найсмачнішого десерту
Незважаючи на суттєве подорожчання молока та сиру, страви з нього залишаються улюбленими для всіх українців. Фанам насичених сирних десертів напевно припаде до душі новий варіант приготування знайомої ватрушки — «по-королівськи». Рецепт опублікував Telegram-канал Прості рецепти.
Склад тесту:
- вершкове масло — 200 г
- борошно — 450 г
- сіль — 0,5 г
- розпушувач — 0,5 г
Склад начинки:
- домашній сир — 350 г
- цукор — 100 г
- яйце — 3 шт
- ванілін (за смаком).
Інгридієнти для тіста змішуємо руками (має вийти крихта) і ділимо на 2 частини. Одну викладаємо у форму, приминаємо і виливаємо рідку начинку.
Зверху висипаємо другу половину підготовленої крихти.
Випікаємо ватрушку в духовці 50 хвилин при 180 градусах.
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