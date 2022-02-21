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Королівська ватрушка з домашнього сиру: простий рецепт найсмачнішого десерту

10:58 21 лютого 2022
Королівська ватрушка з домашнього сиру: простий рецепт найсмачнішого десерту

Незважаючи на суттєве подорожчання молока та сиру, страви з нього залишаються улюбленими для всіх українців. Фанам насичених сирних десертів напевно припаде до душі новий варіант приготування знайомої ватрушки — «по-королівськи». Рецепт опублікував Telegram-канал Прості рецепти.

Склад тесту:

  • вершкове масло — 200 г
  • борошно — 450 г
  • сіль — 0,5 г
  • розпушувач — 0,5 г

Склад начинки:

  • домашній сир — 350 г
  • цукор — 100 г
  • яйце — 3 шт
  • ванілін (за смаком).

Інгридієнти для тіста змішуємо руками (має вийти крихта) і ділимо на 2 частини. Одну викладаємо у форму, приминаємо і виливаємо рідку начинку.

Зверху висипаємо другу половину підготовленої крихти.

Випікаємо ватрушку в духовці 50 хвилин при 180 градусах.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» запропонували найкращий рецепт приготування сирників на сковороді та розповіли спосіб приготування сирного «Наполеона».

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