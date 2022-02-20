Неймовірно просто і ніякого борошна: рецепт особливого крем-брюле від Тетяни Мокріді
Зараз чимало кулінарів навчилися готувати найсмачніші десерти без додавання борошна, проте відомий шеф Тетяна Мокріді запропонувала приготувати не випічку, а справжній крем-брюле!
За авторство цього легендарного десерту багато років сперечаються англійці і французи. І якщо перші дотримуються версії, що він був уперше приготовлений у XVII столітті в Трініті-коледжі під назвою burnt cream, Cambridge burnt cream або Trinity cream, то у Франції справедливо вказують на справжнього автора страви — Франсуа Месьяло, який завідував кухнею герцога Орлеанського.
Десерт являє собою заварний крем з карамельною скоринкою. Його готують і подають у фаянсових чи керамічних порційних креманках.
Український шеф-кухар Тетяна Мокріді дещо видозмінила класичний рецепт, використавши для приготування крему виключно жовтки, а з білків потім приготувала інший знаменитий десерт — безе «Павлова».
Інгредієнти для крем-брюле
- 500 мл вершків 33%
- 5 жовтків
- 75 г цукру
- стручок ванілі чи 1 ч. л. ванільної пудри (або цукру)
- 2 ст. л. тростинного цукру для скоринки.
Етапи приготування
500 мл жирних вершків (33%) змішайте з цукром та ваніллю.
Поставте вершки на плиту та добре нагрійте (не до кипіння).
Відокремте білки з жовтків. Жовтки змішуємо з цукром, що залишився (75 грамів мінус столова ложка).
Влийте повільно вершкову суміш у яєчну, перемішайте до однорідності.
Розлийте за невеликими керамічними формами.
Форми поставте у високе деко. Закип'ятіть чайник і налийте окріп на деко до середини форм. Наливайте обережно, щоб вода не потрапила до крему.
Випікайте за температури 150 градусів 50−60 хвилин.
Крем повинен загуснути і трохи гойдатися у формі, як чізкейк.
Дістаньте форми. Вони мають охолонути.
Поставте форми в холодильник на 2−4 години.
Охолоджену масу посипте тростинним цукром і закарамелізуйте за допомогою пальника (можна також поставити формочки в духовку на режим гриля на 3 хвилини).
А відомий кулінар Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом незвичайного десерту з журавлини .82
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