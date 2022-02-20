Неймовірно просто і ніякого борошна: рецепт особливого крем-брюле від Тетяни Мокріді

Зараз чимало кулінарів навчилися готувати найсмачніші десерти без додавання борошна, проте відомий шеф Тетяна Мокріді запропонувала приготувати не випічку, а справжній крем-брюле!

За авторство цього легендарного десерту багато років сперечаються англійці і французи. І якщо перші дотримуються версії, що він був уперше приготовлений у XVII столітті в Трініті-коледжі під назвою burnt cream, Cambridge burnt cream або Trinity cream, то у Франції справедливо вказують на справжнього автора страви — Франсуа Месьяло, який завідував кухнею герцога Орлеанського.

Десерт являє собою заварний крем з карамельною скоринкою. Його готують і подають у фаянсових чи керамічних порційних креманках.

Український шеф-кухар Тетяна Мокріді дещо видозмінила класичний рецепт, використавши для приготування крему виключно жовтки, а з білків потім приготувала інший знаменитий десерт — безе «Павлова».

Інгредієнти для крем-брюле

500 мл вершків 33%

5 жовтків

75 г цукру

стручок ванілі чи 1 ч. л. ванільної пудри (або цукру)

2 ст. л. тростинного цукру для скоринки.

Етапи приготування

500 мл жирних вершків (33%) змішайте з цукром та ваніллю.

Поставте вершки на плиту та добре нагрійте (не до кипіння).

Відокремте білки з жовтків. Жовтки змішуємо з цукром, що залишився (75 грамів мінус столова ложка).

Влийте повільно вершкову суміш у яєчну, перемішайте до однорідності.

Розлийте за невеликими керамічними формами.

Форми поставте у високе деко. Закип'ятіть чайник і налийте окріп на деко до середини форм. Наливайте обережно, щоб вода не потрапила до крему.

Випікайте за температури 150 градусів 50−60 хвилин.

Крем повинен загуснути і трохи гойдатися у формі, як чізкейк.

Дістаньте форми. Вони мають охолонути.

Поставте форми в холодильник на 2−4 години.

Охолоджену масу посипте тростинним цукром і закарамелізуйте за допомогою пальника (можна також поставити формочки в духовку на режим гриля на 3 хвилини).

А відомий кулінар Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом незвичайного десерту з журавлини .

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter