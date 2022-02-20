Підійде до будь-якого гарніру: рецепт печінки по-французьки для святкового столу

З урахуванням цінових тенденцій на ринку, зокрема, подорожчання м'яса, господині шукають, чим його можна замінити. І тут знахідкою стають субпродукти — наприклад, яловича печінка. Рецепт її незвичайного приготування опубліковано на сайті Без проблем.

«Печінка „по-французьки“ — відмінна страва для святкового столу, вона підійде абсолютно до будь-якого гарніру», — відзначають автори рецепту.

Інгредієнти:

• Печінка — 600 г.

• Яйця — 2 шт.

• Борошно — 2 ст.л.

• Морква — 1 шт.

• Цибуля — 3 шт.

• Сметана — 1−2 ст.л.

• Сир твердий — 100 г.

• Спеції — за смаком

• Сіль, перець — за смаком

Етапи приготування

Злегка підморозьте печінку (так її можна буде легко нарізати), зчистіть плівку.

Наріжте підмерзлу печінку однаковими слайсами завширшки 1 див.

Борошно змішайте із сіллю та меленим перцем. Кожен шматок запануйте в борошні з усіх боків.

В окрему ємність вбийте яйця, посоліть і розколотіть віночком до однорідності. Після борошна печінку опустіть у яєчну суміш.

Заздалегідь розігрійте сковороду і влийте олію, куди опустіть запановані шматочки печінки.

Смажте їх на сильному вогні буквально по 1 хвилині з кожного боку, доводити до готовності не потрібно.

Овочева добавка. Овочі очистіть, вимийте. Цибулю наріжте тонкими смужками, обсмажте їх у маслі до напівпрозорості. Моркву натріть на великій тертці, додайте до цибулі. Овочі смажте на середньому вогні 3−4 хвилини до м'якості, періодично перемішуючи.

Пасеровані овочі перекладіть у тарілку, присипте сіллю, перцем, додайте сметану, перемішайте.

Смажену печінку перекладіть у форму або на лист.

Зверху на кожен шматок печінки викладіть кілька ложок овочевої суміші.

Твердий сир натріть на дрібній тертці, присипте сирною стружкою овочі.

Заготовки помістіть у розігріту до 180 градусів духовку, запікайте приблизно 15 хвилин до розплавлення сирної верхівки.

Смачного!

А відомий кулінар та ведучий програми «Ранок з Україною» (канал «Україна») Григорій Герман поділився унікальними рецептом поживної і смачної печінки фламбе.

351

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter