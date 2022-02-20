Оладки-піци: найкраще рішення для «ледачих» господарок

Після того, як популярний Youtube-канал Alex&Milana запропонував рецепт піци нашвидкуруч, кулінарний сайт bezzamorochek.com розповів, як можна приготувати оладки, які на смак нагадують піцу.

«Піца, безсумнівно, одна з найпопулярніших і найулюбленіших страв. Її із задоволенням їдять і дорослі, і діти. Але іноді так не хочеться замішувати тісто, розгортати, шарами викладати начинку, а потім ще й випікати в духовці. Набагато простіше зробити лінивий варіант, змішати все, що зазвичай йде в піцу, і посмажити у вигляді оладок. Вийде смачна та оригінальна страва, оладки піци. Та ж піца, але без зайвого клопоту», — йдеться у повідомленні кулінарного ресурсу.

Інгредієнти: • Твердий сир — 100 г

• Ковбаса варена — 70 г

• Ковбаса варено-копчена — 70 г

• Консервовані оливки — 10−12 шт

• Аджика — 1 ст. л

• Кріп — за смаком

• Яйце куряче — 1 шт

• Борошно — 3 ст. л

• Сода — ½ ч. л

• Рослинна олія — 5 ст. л

• Кефір — 1 склянка Приготування: У миску викласти натертий на великій тертці сир. Додати нарізані невеликими кубиками обидва види ковбаси. Кільця маслин. Викласти аджику та нарубаний кріп. Замість аджики можна використати свіжий помідор. Розбити яйце. Влити кефір. Всипати харчову соду, гасити не потрібно, це станеться вже в тісті за рахунок кефіру. Ввести борошно. При необхідності досолити до смаку. Перемішати. Розігріти олію. Ложкою викладати тісто у вигляді оладок. Воно має бути такої консистенції, щоб не розтікалося сковородою. Смажити на середньому вогні за хвилину з кожного боку. Сковороду при цьому краще прикривати кришкою, так млинці будуть більш пишними. Оладки-піци повинні зарум'янитися і підрости. Подавати гарячими, на додаток згодиться будь-який соус, який підходить для піци.

Як писали «ФАКТИ», раніше один з популярних кулінарних ресурсів запропонував рецепт багатошарової піци з ковбасою та стегенцем.

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