Швидка овочева запіканка на сковороді: чудова ідея ситного, смачного та корисного сніданку

Усім, хто шукає ідеї корисних та здорових сніданків, дієтологи рекомендують починати день із овочевих запіканок. Як основу страви можна використовувати не тільки картоплю — капустяна запіканка при правильному приготуванні вийде не менш смачною та ситною. Рецепт приводить bezzamorochek.

Овочева запіканка на сковороді Капуста білокачанна — 250 г;

Борошно — 100 г;

Яйце — 3 шт.;

Цибуля ріпчаста — 1 шт.;

Сир твердий — 70 г;

Олія;

Сіль. Капусту нашаткувати, вбити яйця, додати дрібно нарізану цибулю і тертий сир. Посолити та всипати борошно. Масу добре перемішати.

Готується страва без духовки. Сковороду потрібно змастити олією та прогріти. Розподілити масу по дну. Готувати під кришкою на мінімальному вогні приблизно 15 хвилин. Дочекавшись, коли зверху з'явиться скоринка, перевернути запіканку на інший бік. Можна скористатися тарілкою — накрити нею сковороду, а потім акуратно перекласти майбутню запіканку назад. Потримати під кришкою ще 10 хвилин на слабкому вогні.

Нагадаємо, смачним сніданком може також стати запіканка із куркою за рецептом від фудблогерки Людмили Борщ.

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