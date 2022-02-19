Фаворит серед салатів: ця страва стане прикрасою святкового столу

Серед безлічі рецептів салатів з ананасами найулюбленішими є ті, де поєднуються консервовані фрукти та копчене куряче м'ясо. Один з найпростіших і найсмачніших рецептів наводить кулінарний Telegram-канал. «Ця страва стане фаворитом серед салатів», — обіцяють автори.

Салат з ананасами Копчена куряча грудка — 350 г;

Консервовані ананаси — 250−300 г;

Твердий сир — 80 г;

Цибулина;

Цукор — 0,5 ч. л.;

Оцет — 0,5 ч. л.;

Майонез. Цибулю на 10 хвилин замаринувати в окропі з цукром та оцтом. М'ясо та ананаси порізати кубиками, сир натерти.

Укласти салат шарами: курка, майонез, цибуля, ананаси, майонез, сир. Можна прикрасити ананасами або волоськими горіхами.

Нагадаємо, базовий рецепт салату з ананасами можна ускладнити, додавши печериці, горіхи, гірчицю. Рецепт наводить кулінарний блогер Наталія Калніна.

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