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Книга рецептів

Фаворит серед салатів: ця страва стане прикрасою святкового столу

15:17 19 лютого 2022
салат

Серед безлічі рецептів салатів з ананасами найулюбленішими є ті, де поєднуються консервовані фрукти та копчене куряче м'ясо. Один з найпростіших і найсмачніших рецептів наводить кулінарний Telegram-канал. «Ця страва стане фаворитом серед салатів», — обіцяють автори.

Салат з ананасами

  • Копчена куряча грудка — 350 г;
  • Консервовані ананаси — 250−300 г;
  • Твердий сир — 80 г;
  • Цибулина;
  • Цукор — 0,5 ч. л.;
  • Оцет — 0,5 ч. л.;
  • Майонез.

Цибулю на 10 хвилин замаринувати в окропі з цукром та оцтом. М'ясо та ананаси порізати кубиками, сир натерти.
Укласти салат шарами: курка, майонез, цибуля, ананаси, майонез, сир. Можна прикрасити ананасами або волоськими горіхами.

Нагадаємо, базовий рецепт салату з ананасами можна ускладнити, додавши печериці, горіхи, гірчицю. Рецепт наводить кулінарний блогер Наталія Калніна.

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