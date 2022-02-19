Мексиканський пиріг з м'ясом, що підкорює з першого шматочка

Відомий кулінарний ресурс «Кулинарные хитрости», який раніше розповів, як приготувати ранкові гарячі бутерброди з червоною рибою та сиром, також поділився рецептом мексиканського пирога з м'ясом.

«Золота скоринка, велика кількість соковитої начинки, чудовий аромат! Мексиканський пиріг підкорює своїм смаком із першого шматочка. Начинки багато, тісто тоненьке, листкове, дуже смачне! Таким пирогом цілком можна повечеряти, якщо додати до нього порцію салату», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Інгредієнти:

• Фарш яловичий — 700 гр

• Тісто листкове бездрожжеве — 500 гр

• Кукурудза — 80 гр

• Томати — 500 гр

• Гострий соус — пара столових ложок

• Сіль, перець за смаком

• Сир — 150 гр

• Зелень свіжа — 20 гр (кінза)

• Пергамент добрий (недешевий)

Приготування:

Злегка обсмажуємо цибулю, додаємо фарш і випарюємо від рідини, але не пересушуємо, додаємо томати, гострий соус (який є, такий і додавайте) підсолюємо, перчимо і додаємо кукурудзу, перемішуємо, готова начинка. Беремо листкове бездрожжеве тісто, розкочуємо, збільшуємо його приблизно вдвічі, прибираємо на лист з пергаментом (хорошим пергаментом), зверху укладаємо начинку, посипаємо тертим сиром, свіжою зеленню і накриваємо другим шаром тіста (другий шар розкачуємо трохи більше) яйцем і ставимо у розігріту духовку на 30 хвилин на 180 градусів. Мексиканський м'ясний пиріг готовий, впевнений ви будете в захваті.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно авторка каналу «Готовим дома» запропонувала рецепт «ледачого Наполеона», який можна приготувати за 15 хвилин і не возитися з коржами.

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