Закуска з авокадо з гранатовими зернятками: ідея до 8 Березня від кулінарки Елли Іванової

Наближається Міжнародний жіночий день. Яка закуска може стати прикрасою столу? Звісно, вона має бути незвичайною, святковою, смачною та ефектно декорованою.

Ідеєю таких смаколиків з «ФАКТАМИ» поділилася відома українська кулінарка Елла Іванова.

— Пропоную приготувати чудову закуску з авокадо, — каже Елла Іванова. — Робиться вона швидко та просто. Ось рецепт.

Закуска з авокадо з гранатовими зернятками 1 авокадо 50 г вершкового або іншого м`якого сиру 1 чайна ложка олії з виноградних кісточок Сіль та перець (на смак) Житні хлібці Зерна граната Авокадо розрізаємо та подрібнюємо за допомогою виделки. Щоб м'якуш не потемнішав, збризніть його лимонним соком. Додаємо вершковий сир, сіль, перець, олію виноградної кісточки. Викладаємо масу на хлібці та додаємо зерна граната. І смачного!

— Чи можна додати у сирно-авокадову масу зелень?

— Звісно, якщо вам це подобається. Взагалі перед тим, як наносити масу на хлібці, спробуйте її та доведіть до досконалості на свій смак.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» напередодні свята?

— Нехай здійсняться ваші заповітні мрії. Кохайте і будьте коханими!

Фото з альбому Елли Іванової

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