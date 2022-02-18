28.23 / 28.51 32.01 / 32.45
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Закуска з авокадо з гранатовими зернятками: ідея до 8 Березня від кулінарки Елли Іванової

11:59 18 лютого 2022
закуска з авокадо

Наближається Міжнародний жіночий день. Яка закуска може стати прикрасою столу? Звісно, вона має бути незвичайною, святковою, смачною та ефектно декорованою.

Ідеєю таких смаколиків з «ФАКТАМИ» поділилася відома українська кулінарка Елла Іванова.

— Пропоную приготувати чудову закуску з авокадо, — каже Елла Іванова. — Робиться вона швидко та просто. Ось рецепт.

Закуска з авокадо з гранатовими зернятками

1 авокадо

50 г вершкового або іншого м`якого сиру

1 чайна ложка олії з виноградних кісточок

Сіль та перець (на смак)

Житні хлібці

Зерна граната

Авокадо розрізаємо та подрібнюємо за допомогою виделки. Щоб м'якуш не потемнішав, збризніть його лимонним соком.

Додаємо вершковий сир, сіль, перець, олію виноградної кісточки.

Викладаємо масу на хлібці та додаємо зерна граната. І смачного!

— Чи можна додати у сирно-авокадову масу зелень?

— Звісно, якщо вам це подобається. Взагалі перед тим, як наносити масу на хлібці, спробуйте її та доведіть до досконалості на свій смак.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» напередодні свята?

— Нехай здійсняться ваші заповітні мрії. Кохайте і будьте коханими!

Читайте також: Навіть м'яса не потрібно: печериці, мариновані за 5 хвилин, напевно, здивують не тільки дружину, але і всіх її подруг.

Фото з альбому Елли Іванової

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ледачий торт Наполеон

Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів

гривні

Кабмін вніс зміни до умов роботи ФОПів, яким не потрібний РРО

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через угоду з російським бізнесменом

Салат із сиром

«Вітамінна бомба» від Людмили Борщ на 8 Березня: салат без майонезу, який готується швидко, а з'їдається просто миттєво

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.