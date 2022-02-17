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Рецепт м'якого печива до чаю: просто та смачно

14:17 17 лютого 2022
печиво

Серед багатьох видів домашньої випічки паличкою-виручалочкою для господинь стане пісочне печиво з додаванням апельсина. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

М'яке печиво до чаю з апельсинами

Для тіста:

  • Борошно — 2 склянки;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Масло вершкове — 50 г;
  • Сметана — 3 ст. ложки;
  • Цукор — 80 г;
  • Сода — 0,5 ч. ложки;
  • Сіль — щіпка;

Для начинки:

  • Апельсин — 1 шт.;
  • Цукор — 160 г;
  • Крохмаль — 1 ст. ложки.

Масло с цукром розтерти, додати всі продукти для тіста. Дати полежати у холодильнику загорнутим у харчову плівку.
М'якоть апельсина, його шкірку, цукор і крохмаль перемолоти блендером.
Тісто розкачати, викласти начинку, згорнути рулетом. Порізати шматочками завтовшки 3 см. Випікати при 220 градусах 15−20 хвилин.

Нагадаємо, смачне печиво також виходить із яблучного пюре та кокосової стружки. Рецепт не потребує додавання борошна.

Фото pixabay.com

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