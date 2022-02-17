Рецепт м'якого печива до чаю: просто та смачно
Серед багатьох видів домашньої випічки паличкою-виручалочкою для господинь стане пісочне печиво з додаванням апельсина. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.
М'яке печиво до чаю з апельсинами
Для тіста:
- Борошно — 2 склянки;
- Яйце — 1 шт.;
- Масло вершкове — 50 г;
- Сметана — 3 ст. ложки;
- Цукор — 80 г;
- Сода — 0,5 ч. ложки;
- Сіль — щіпка;
Для начинки:
- Апельсин — 1 шт.;
- Цукор — 160 г;
- Крохмаль — 1 ст. ложки.
Масло с цукром розтерти, додати всі продукти для тіста. Дати полежати у холодильнику загорнутим у харчову плівку.
М'якоть апельсина, його шкірку, цукор і крохмаль перемолоти блендером.
Тісто розкачати, викласти начинку, згорнути рулетом. Порізати шматочками завтовшки 3 см. Випікати при 220 градусах 15−20 хвилин.
Нагадаємо, смачне печиво також виходить із яблучного пюре та кокосової стружки. Рецепт не потребує додавання борошна.
Фото pixabay.com51
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