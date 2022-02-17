Рецепт м'якого печива до чаю: просто та смачно

Серед багатьох видів домашньої випічки паличкою-виручалочкою для господинь стане пісочне печиво з додаванням апельсина. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

М'яке печиво до чаю з апельсинами Для тіста: Борошно — 2 склянки;

Яйце — 1 шт.;

Масло вершкове — 50 г;

Сметана — 3 ст. ложки;

Цукор — 80 г;

Сода — 0,5 ч. ложки;

Сіль — щіпка; Для начинки: Апельсин — 1 шт.;

Цукор — 160 г;

Крохмаль — 1 ст. ложки. Масло с цукром розтерти, додати всі продукти для тіста. Дати полежати у холодильнику загорнутим у харчову плівку.

М'якоть апельсина, його шкірку, цукор і крохмаль перемолоти блендером.

Тісто розкачати, викласти начинку, згорнути рулетом. Порізати шматочками завтовшки 3 см. Випікати при 220 градусах 15−20 хвилин.

Нагадаємо, смачне печиво також виходить із яблучного пюре та кокосової стружки. Рецепт не потребує додавання борошна.

Фото pixabay.com

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