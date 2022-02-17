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Прозорий курбан-суп з ягням: «ідеальний» рецепт від відомого одеського шеф-кухаря

10:29 17 лютого 2022
суп

Для всіх поціновувачів східної кухні одеський шеф-кухар Андрій Величко запропонував рецепт популярної страви — курбан-супу з м'яса ягняти. Якщо приготувати страву правильно, то суп вийде прозорим, але при цьому наваристим. Подають страву гарячою та запивають червоним вином. Рецепт Величко наводить у Facebook.

Курбан-суп з ягняти

  • М'ясо ягняти (грудинка, голяшки, шия) — 3 кг;
  • Картопля — 6−8 шт.;
  • Морква — 2−3 шт.;
  • Цибуля — 4−5 шт.;
  • Селера — 1 корінь;
  • Спеції (2 ч. л. мірудії, 1 ч. л. чубриці, 1 ч. л. м'яти гюзум);
  • Сіль, перець;
  • Зелень (кінза, петрушка, м'ята);
  • Спеції «яскрава сіль» (паприка, мірудія, сіль).

М'ясо розділити на шматки, залити 9 л води, зварити бульйон, посолити, додати спеції. Через 1,5−2 години після закипання бульйону додати овочі (картоплю та цибулю додати цілими). Варити до готовності. Овочі мають стати м'якими, а м'ясо — відокремлюватися від кісток.
Подавати, посипавши рубаною зеленню. Хліб до супу посипати сумішшю спецій «яскрава сіль».

Нагадаємо, м'ясо ягняти виходить смачним, якщо запекти його в духовці з часником та розмарином. Рецепт запропонувала директорка Школи леді Тетяна Мокріді.

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