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Запечена куряча грудка з яблуками та перцем за півтори години: покроковий рецепт ситного обіду

16:26 16 лютого 2022
Куряча грудка

М'ясо курки використовується у багатьох стравах, зокрема, в оригінальному салаті «Ніжність». А ще воно смачне у запеченому вигляді з овочами та фруктами.

Рецепт курячої грудки з яблуками та перцем пропонують автори кулінарного каналу «Рецепти на кожен день» .

Інгредієнти:

  • Грудка куряча — 500 г;
  • Яблука — 3 шт.;
  • Перець — 1 шт.;
  • Йогурт — 200 г;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Часник — 2 шт.;
  • Спеції — за смаком.

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Приготування:

  • Курячі грудки порізати, додати терті лук і часник. Посолити, приправити улюбленими спеціями.
  • Додати йогурт, перемішати та залишити на 30 хвилин.
  • Додати порізані яблука та перець. Перемішати.
  • Перекласти масу у форму для запікання та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.

Про те, як приготувати святковий яскравий салат «Гранатове серце» з відвареною або запеченою курячою грудкою, читайте на нашому сайті.

Фото «Рецепти на кожен день»

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