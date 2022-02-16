Запечена куряча грудка з яблуками та перцем за півтори години: покроковий рецепт ситного обіду
М'ясо курки використовується у багатьох стравах, зокрема, в оригінальному салаті «Ніжність». А ще воно смачне у запеченому вигляді з овочами та фруктами.
Рецепт курячої грудки з яблуками та перцем пропонують автори кулінарного каналу «Рецепти на кожен день» .
Інгредієнти:
- Грудка куряча — 500 г;
- Яблука — 3 шт.;
- Перець — 1 шт.;
- Йогурт — 200 г;
- Цибуля — 1 шт.;
- Часник — 2 шт.;
- Спеції — за смаком.
Читайте також: Неможливо відірватися: Людмила Борщ поділилася рецептом смачного салату з копченою куркою та чіпсами
Приготування:
- Курячі грудки порізати, додати терті лук і часник. Посолити, приправити улюбленими спеціями.
- Додати йогурт, перемішати та залишити на 30 хвилин.
- Додати порізані яблука та перець. Перемішати.
- Перекласти масу у форму для запікання та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.
Про те, як приготувати святковий яскравий салат «Гранатове серце» з відвареною або запеченою курячою грудкою, читайте на нашому сайті.
Фото «Рецепти на кожен день»92
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter