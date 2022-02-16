Запечена куряча грудка з яблуками та перцем за півтори години: покроковий рецепт ситного обіду

М'ясо курки використовується у багатьох стравах, зокрема, в оригінальному салаті «Ніжність». А ще воно смачне у запеченому вигляді з овочами та фруктами.

Рецепт курячої грудки з яблуками та перцем пропонують автори кулінарного каналу «Рецепти на кожен день» .

Інгредієнти: Грудка куряча — 500 г;

Яблука — 3 шт.;

Перець — 1 шт.;

Йогурт — 200 г;

Цибуля — 1 шт.;

Часник — 2 шт.;

Спеції — за смаком.

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Приготування: Курячі грудки порізати, додати терті лук і часник. Посолити, приправити улюбленими спеціями.

Додати йогурт, перемішати та залишити на 30 хвилин.

Додати порізані яблука та перець. Перемішати.

Перекласти масу у форму для запікання та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.

Про те, як приготувати святковий яскравий салат «Гранатове серце» з відвареною або запеченою курячою грудкою, читайте на нашому сайті.

Фото «Рецепти на кожен день»

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