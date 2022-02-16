Неймовірно смачно: ідеальний рецепт запеченого лосося з апельсином
Ведучий програми «Ранок з Україною» (канал «Україна»), відомий кулінарний експерт Григорій Герман часто ділиться своїми улюбленими рецептами. Сьогодні він розповів, як приготувати звичайний лосось, щоб він став найцікавішою стравою святкового столу.
— Це дуже просто та неймовірно смачно, — сказав Григорій.
Лосось з апельсином
Інгредієнти
Лосось — 2 стейки
Апельсин — 1 шт.
Імбир — 20 г
Мед — 2 ст. ложки
Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка
Оливкова олія — 2 ст. ложки
Сіль — на смак
Приготування
Насамперед слід перевірити апельсин на смак. Якщо він солодкий, треба зменшити кількість меду, щоби зберегти баланс смаків.
Половинку апельсина нарізати тонкими слайсами, а з другої половинки вичавити сік. Імбир очистити й подрібнити, змішати із соком, туди додати меду на смак. Перелити суміш у сотейник та відправити на вогонь. Окремо змішати крохмаль із невеликою кількістю води та ввести в сік, постійно помішуючи. Соус готовий.
Лосось посолити на свій смак і змастити олією. Запікати при температурі 160 градусів протягом 25 хвилин. Дістати рибу, змастити соусом і викласти апельсинові слайси. Відправити у духовку ще на п'ять хвилин.
Раніше Григорій Герман розповів «ФАКТАМ», як приготувати звичайну картоплю-фрі, щоб вона була смачнішою, ніж у «МакДональдсі».128
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter