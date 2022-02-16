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Неймовірно смачно: ідеальний рецепт запеченого лосося з апельсином

13:37 16 лютого 2022
Григорій Герман

Ведучий програми «Ранок з Україною» (канал «Україна»), відомий кулінарний експерт Григорій Герман часто ділиться своїми улюбленими рецептами. Сьогодні він розповів, як приготувати звичайний лосось, щоб він став найцікавішою стравою святкового столу.

— Це дуже просто та неймовірно смачно, — сказав Григорій.

Лосось з апельсином

Інгредієнти

Лосось — 2 стейки

Апельсин — 1 шт.

Імбир — 20 г

Мед — 2 ст. ложки

Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка

Оливкова олія — 2 ст. ложки

Сіль — на смак

Приготування

Насамперед слід перевірити апельсин на смак. Якщо він солодкий, треба зменшити кількість меду, щоби зберегти баланс смаків.

Половинку апельсина нарізати тонкими слайсами, а з другої половинки вичавити сік. Імбир очистити й подрібнити, змішати із соком, туди додати меду на смак. Перелити суміш у сотейник та відправити на вогонь. Окремо змішати крохмаль із невеликою кількістю води та ввести в сік, постійно помішуючи. Соус готовий.

Лосось посолити на свій смак і змастити олією. Запікати при температурі 160 градусів протягом 25 хвилин. Дістати рибу, змастити соусом і викласти апельсинові слайси. Відправити у духовку ще на п'ять хвилин.

Раніше Григорій Герман розповів «ФАКТАМ», як приготувати звичайну картоплю-фрі, щоб вона була смачнішою, ніж у «МакДональдсі».

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