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Апетитно та ситно: рецепт картопляних зраз з грибами та сметаною

8:12 15 лютого 2022
зрази

Українські господині знають масу рецептів страв з картоплі. На сайті «Телеграф» розповіли, як приготувати картопляні зрази, які виходять дуже ситними та смачними.

Картопляні зрази з грибами

Продукти

Для картопляного тіста:
5−7 середніх картоплин;
1 яйце;
щіпка солі, мелений чорний перець — до смаку;
4 столові ложки борошна + на обвалення.

Для грибної начинки:
150 г свіжих печериць;
1 невелика цибулина;
сіль перець;
олія для обсмажування.

Приготування:

Картоплю відварити до м'якості та зробити пюре.

У пюре додати яйце, борошно, сіль, перець й все ретельно перемішати.

Цибулю очистити, дрібно нарізати та обсмажити на олії.

Гриби помити, нарізати пластинками й додати до цибулі.

Картопляне тісто скачати у ковбаску та нарізати на рівні шматочки.

З кожного шматочка зробити коржик, у середину покласти грибну начинку й заліпити.

Закриті картопляні зрази смажити на сковороді з розігрітою олією.

Подавати картопляні зрази з грибами потрібно гарячими, поливаючи сметаною.

Раніше блогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати смачні пиріжки на сковороді з простих бюджетних продуктів.

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