Апетитно та ситно: рецепт картопляних зраз з грибами та сметаною

Українські господині знають масу рецептів страв з картоплі. На сайті «Телеграф» розповіли, як приготувати картопляні зрази, які виходять дуже ситними та смачними.

Картопляні зрази з грибами Продукти Для картопляного тіста:

5−7 середніх картоплин;

1 яйце;

щіпка солі, мелений чорний перець — до смаку;

4 столові ложки борошна + на обвалення. Для грибної начинки:

150 г свіжих печериць;

1 невелика цибулина;

сіль перець;

олія для обсмажування. Приготування: Картоплю відварити до м'якості та зробити пюре. У пюре додати яйце, борошно, сіль, перець й все ретельно перемішати. Цибулю очистити, дрібно нарізати та обсмажити на олії. Гриби помити, нарізати пластинками й додати до цибулі. Картопляне тісто скачати у ковбаску та нарізати на рівні шматочки. З кожного шматочка зробити коржик, у середину покласти грибну начинку й заліпити. Закриті картопляні зрази смажити на сковороді з розігрітою олією.

Подавати картопляні зрази з грибами потрібно гарячими, поливаючи сметаною.

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