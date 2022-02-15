Апетитно та ситно: рецепт картопляних зраз з грибами та сметаною
Українські господині знають масу рецептів страв з картоплі. На сайті «Телеграф» розповіли, як приготувати картопляні зрази, які виходять дуже ситними та смачними.
Картопляні зрази з грибами
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Для картопляного тіста:
5−7 середніх картоплин;
1 яйце;
щіпка солі, мелений чорний перець — до смаку;
4 столові ложки борошна + на обвалення.
Для грибної начинки:
150 г свіжих печериць;
1 невелика цибулина;
сіль перець;
олія для обсмажування.
Приготування:
Картоплю відварити до м'якості та зробити пюре.
У пюре додати яйце, борошно, сіль, перець й все ретельно перемішати.
Цибулю очистити, дрібно нарізати та обсмажити на олії.
Гриби помити, нарізати пластинками й додати до цибулі.
Картопляне тісто скачати у ковбаску та нарізати на рівні шматочки.
З кожного шматочка зробити коржик, у середину покласти грибну начинку й заліпити.
Закриті картопляні зрази смажити на сковороді з розігрітою олією.
Подавати картопляні зрази з грибами потрібно гарячими, поливаючи сметаною.
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