Смачна сирна запіканка за годину: простий рецепт
Сирна запіканка — чудовий спосіб приготування корисного сніданку, який сподобається не лише дітям. Цього разу кулінарний канал Простий рецепт запропонував експрес-варіант приготування страви.
Що треба взяти:
- 250 г сиру
- 1 ст. ложка цукру
- 0.5 чайної ложки солі
- 2 яйця
- 2 ст. ложки манної крупи
- 0.5 склянки молока
Приготування:
Манку з молоком змішати і дати постояти 10 хвилин, щоб крупа набрякла.
Збити яйця з цукром, додати сир, сіль і набряклу манку. Також можна додати попередньо замочені родзинки.
Все перемішати і вилити у форму, змащену маргарином і посипану сухарями або крупною манною (щоб не прилипало).
Запікати у розігрітій духовці при температурі 200 градусів близько 40 хвилин.
Важливо: в процесі випікання духовку не відкривати, бо запіканка опуститься.
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