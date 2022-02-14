Смачна сирна запіканка за годину: простий рецепт

Сирна запіканка — чудовий спосіб приготування корисного сніданку, який сподобається не лише дітям. Цього разу кулінарний канал Простий рецепт запропонував експрес-варіант приготування страви.

Що треба взяти:

250 г сиру

1 ст. ложка цукру

0.5 чайної ложки солі

2 яйця

2 ст. ложки манної крупи

0.5 склянки молока

Приготування:

Манку з молоком змішати і дати постояти 10 хвилин, щоб крупа набрякла.

Збити яйця з цукром, додати сир, сіль і набряклу манку. Також можна додати попередньо замочені родзинки.

Все перемішати і вилити у форму, змащену маргарином і посипану сухарями або крупною манною (щоб не прилипало).

Запікати у розігрітій духовці при температурі 200 градусів близько 40 хвилин.

Важливо: в процесі випікання духовку не відкривати, бо запіканка опуститься.

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