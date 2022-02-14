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Смачна сирна запіканка за годину: простий рецепт

23:23 14 лютого 2022
Смачна сирна запіканка за годину: простий рецепт

Сирна запіканка — чудовий спосіб приготування корисного сніданку, який сподобається не лише дітям. Цього разу кулінарний канал Простий рецепт запропонував експрес-варіант приготування страви.

Що треба взяти:

  • 250 г сиру
  • 1 ст. ложка цукру
  • 0.5 чайної ложки солі
  • 2 яйця
  • 2 ст. ложки манної крупи
  • 0.5 склянки молока

Приготування:

Манку з молоком змішати і дати постояти 10 хвилин, щоб крупа набрякла.

Збити яйця з цукром, додати сир, сіль і набряклу манку. Також можна додати попередньо замочені родзинки.

Все перемішати і вилити у форму, змащену маргарином і посипану сухарями або крупною манною (щоб не прилипало).

Запікати у розігрітій духовці при температурі 200 градусів близько 40 хвилин.

Важливо: в процесі випікання духовку не відкривати, бо запіканка опуститься.

Вам може також сподобатися гарбузова запіканка від Єлизавети Глинської.

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