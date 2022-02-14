Огірковий «Суп по-польському» від Наталії Калніної: практична альтернатива набридлому розсольнику

Відома фуд-блогерка Наталія Калніна пропонує не боятися експериментів та окрім класичних рецептів освоювати кухню сусідніх країн. Так, наприклад, альтернативою набридлому розсольнику може стати страва з польської кухні — огірковий суп. Рецепт наводиться на YouTube-каналі.

Огірковий суп по-польському Для бульйону:

М'ясо на кістці — 500 г;

Вода — 2−2,5 л;

Сіль -1 ч. л.;

Цибуля — 1 шт.;

Лавровий лист — 2 шт. Для основи супу: Картопля — 3 шт.;

Огірки солоні або мариновані — 5 шт.;

Огірковий розсіл — 150 мл;

Морква -1шт.

Цибуля — 1−2 шт.;

Олія — 2 ст.л.;

Сіль — 1ч.л.;

Чорний перець. Для заправки: Сметана — 3−4 ст.л.;

Борошно — 1ч.л.;

Вода — 100 мл;

Зелень — за смаком. Зварити бульйон на м'ясі, додати туди нарізану картоплю. Моркву з цибулею обсмажити на олії, додати в суп. Всипати натерті огірки та влити огірковий розсіл. Додати нарізане м'ясо.

Для заправки сметану змішати з гарячою водою та борошном. Суміш влити у готовий суп. Подавати із зеленню.

Нагадаємо, Наталія Калніна також пропонує приготувати капустяники у сирному соусі. Це один із варіантів лінивих голубців.

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