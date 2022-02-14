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Огірковий «Суп по-польському» від Наталії Калніної: практична альтернатива набридлому розсольнику

12:32 14 лютого 2022
суп

Відома фуд-блогерка Наталія Калніна пропонує не боятися експериментів та окрім класичних рецептів освоювати кухню сусідніх країн. Так, наприклад, альтернативою набридлому розсольнику може стати страва з польської кухні — огірковий суп. Рецепт наводиться на YouTube-каналі.

Огірковий суп по-польському

  • Для бульйону:
  • М'ясо на кістці — 500 г;
  • Вода — 2−2,5 л;
  • Сіль -1 ч. л.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Лавровий лист — 2 шт.

Для основи супу:

  • Картопля — 3 шт.;
  • Огірки солоні або мариновані — 5 шт.;
  • Огірковий розсіл — 150 мл;
  • Морква -1шт.
  • Цибуля — 1−2 шт.;
  • Олія — 2 ст.л.;
  • Сіль — 1ч.л.;
  • Чорний перець.

Для заправки:

  • Сметана — 3−4 ст.л.;
  • Борошно — 1ч.л.;
  • Вода — 100 мл;
  • Зелень — за смаком.

Зварити бульйон на м'ясі, додати туди нарізану картоплю. Моркву з цибулею обсмажити на олії, додати в суп. Всипати натерті огірки та влити огірковий розсіл. Додати нарізане м'ясо.
Для заправки сметану змішати з гарячою водою та борошном. Суміш влити у готовий суп. Подавати із зеленню.

Нагадаємо, Наталія Калніна також пропонує приготувати капустяники у сирному соусі. Це один із варіантів лінивих голубців.

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