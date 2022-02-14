Огірковий «Суп по-польському» від Наталії Калніної: практична альтернатива набридлому розсольнику
Відома фуд-блогерка Наталія Калніна пропонує не боятися експериментів та окрім класичних рецептів освоювати кухню сусідніх країн. Так, наприклад, альтернативою набридлому розсольнику може стати страва з польської кухні — огірковий суп. Рецепт наводиться на YouTube-каналі.
Огірковий суп по-польському
- Для бульйону:
- М'ясо на кістці — 500 г;
- Вода — 2−2,5 л;
- Сіль -1 ч. л.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Лавровий лист — 2 шт.
Для основи супу:
- Картопля — 3 шт.;
- Огірки солоні або мариновані — 5 шт.;
- Огірковий розсіл — 150 мл;
- Морква -1шт.
- Цибуля — 1−2 шт.;
- Олія — 2 ст.л.;
- Сіль — 1ч.л.;
- Чорний перець.
Для заправки:
- Сметана — 3−4 ст.л.;
- Борошно — 1ч.л.;
- Вода — 100 мл;
- Зелень — за смаком.
Зварити бульйон на м'ясі, додати туди нарізану картоплю. Моркву з цибулею обсмажити на олії, додати в суп. Всипати натерті огірки та влити огірковий розсіл. Додати нарізане м'ясо.
Для заправки сметану змішати з гарячою водою та борошном. Суміш влити у готовий суп. Подавати із зеленню.
Нагадаємо, Наталія Калніна також пропонує приготувати капустяники у сирному соусі. Це один із варіантів лінивих голубців.269
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