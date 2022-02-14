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Лариса Рубальська поділилася рецептом сала з часником у розсолі: такого ніжного ви ще не їли — просто тане в роті

8:48 14 лютого 2022
сало

Поетеса Лариса Рубальська відома як автор понад 600 віршів та текстів до багатьох популярних пісень. Але зараз Лариса, крім концертів, веде ще й кулінарний блог. Один із найпопулярніших рецептів на каналі — солоне сало.

«Найсмачніше сало виходить, коли солиш його сам. Головне, знайти свіже домашнє сало від молодої свинки. Рожеве, ніжне, з м'ясними прожилками, на тонкій шкірці — воно саме по собі виглядає дуже апетитно», — каже Рубальська.

Сало з часником у розсолі

  • Сало свіже;
  • Часник;
  • Сіль;
  • Цукор;
  • Біла гірчиця;
  • Перець духмяний горошком;
  • Лавровий лист.

Приготувати гарячий розсіл: в окріп додати сіль із розрахунку 150 г на літр води, трохи цукру та спеції. Рубальська рекомендує брати 3 столові ложки білої гірчиці, духмяний перець горошком і лавровий лист.
Поки розсіл кипить, сало потрібно нашпигувати часником — зробити ножем проколи в м'якоті та шкірці та вставити у розрізи часникові скибочки. Укласти сало в глибоку миску та залити гарячим розсолом. Коли розсіл охолоне, прибрати миску в холодильник і дати настоятися 5 днів.

Нагадаємо, раніше своїм рецептом засолювання сала поділився шеф-кухар Дмитро Борисов. А з маринованого сала виходить смачний рулет із зеленню та спеціями.

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