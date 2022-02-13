Ідеально на вечерю: рецепт простого, корисного та бюджетного сирного крем-супу

Плануючи приготувати сирний суп, можна вибрати або ситний варіант із копченою куркою та грибами, або простий бюджетний суп на бульйоні з овочами. Технологію приготування супу без м'яса наводить Telegram-канал «Кулінарні хитрощі».

Сирний крем-суп без м'яса Вода чи бульйон

Картопля — 2 -3 шт.;

Кабачок — половина;

Цибулина — 1 шт.;

Морква — 1 шт.;

Броколі — 1 чашка;

Білий багет — кілька скибочок;

Олія — 1 ст.л.;

Плавлений сир — 140 г;

Сіль, спеції. Овочі нарізати, відварити. Додати плавлений сир та спеції, блендером подрібнити до однорідної маси.

Багет нарізати скибочками і обсмажити на олії в спеціях до хрусткої скоринки. Подавати разом із супом.

Нагадаємо, телеведучий Джеймі Олівер розповів як можна бюджетно приготувати знаменитий французький класичний цибулевий суп.

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