Ідеально на вечерю: рецепт простого, корисного та бюджетного сирного крем-супу
Плануючи приготувати сирний суп, можна вибрати або ситний варіант із копченою куркою та грибами, або простий бюджетний суп на бульйоні з овочами. Технологію приготування супу без м'яса наводить Telegram-канал «Кулінарні хитрощі».
Сирний крем-суп без м'яса
- Вода чи бульйон
- Картопля — 2 -3 шт.;
- Кабачок — половина;
- Цибулина — 1 шт.;
- Морква — 1 шт.;
- Броколі — 1 чашка;
- Білий багет — кілька скибочок;
- Олія — 1 ст.л.;
- Плавлений сир — 140 г;
- Сіль, спеції.
Овочі нарізати, відварити. Додати плавлений сир та спеції, блендером подрібнити до однорідної маси.
Багет нарізати скибочками і обсмажити на олії в спеціях до хрусткої скоринки. Подавати разом із супом.
Нагадаємо, телеведучий Джеймі Олівер розповів як можна бюджетно приготувати знаменитий французький класичний цибулевий суп.51
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