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Книга рецептів

Ідеально на вечерю: рецепт простого, корисного та бюджетного сирного крем-супу

17:40 13 лютого 2022
суп

Плануючи приготувати сирний суп, можна вибрати або ситний варіант із копченою куркою та грибами, або простий бюджетний суп на бульйоні з овочами. Технологію приготування супу без м'яса наводить Telegram-канал «Кулінарні хитрощі».

Сирний крем-суп без м'яса

  • Вода чи бульйон
  • Картопля — 2 -3 шт.;
  • Кабачок — половина;
  • Цибулина — 1 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Броколі — 1 чашка;
  • Білий багет — кілька скибочок;
  • Олія — 1 ст.л.;
  • Плавлений сир — 140 г;
  • Сіль, спеції.

Овочі нарізати, відварити. Додати плавлений сир та спеції, блендером подрібнити до однорідної маси.
Багет нарізати скибочками і обсмажити на олії в спеціях до хрусткої скоринки. Подавати разом із супом.

Нагадаємо, телеведучий Джеймі Олівер розповів як можна бюджетно приготувати знаменитий французький класичний цибулевий суп.

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