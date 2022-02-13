Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Відомий кулінарний Telegram-канал «Кулинарные хитрости», який раніше поділився рецептом ранкових гарячих бутербродів з червоною рибою та сиром, розповів, як готувати салат «Ніжність» з куркою.

«Я обожнюю цей салат із куркою за його простоту і при цьому божественний смак. Всі інгредієнти чудово поєднуються один з одним. Приготування займає трохи часу, а результат — вище за похвалу. На моєму святковому чи повсякденному столі — салат „Ніжність“ з куркою розмітають найпершим», — йдеться у повідомленні автора Telegram-каналу.

Інгредієнти (в розрахунку на одну тарілку салату): • Опеньки, мариновані обов'язково — 150 гр

• Яйця — 1,5 шт

• Зелена цибуля за смаком

• Варена куряча грудка — 70 гр

• Сир — 50−60 гр

• Майонез

• Рослинна олія — 1 ч.л.

• Оцет — 1 ч.л. Приготування: 1. Перший шар у нас йдуть опеньки. Потім треба збризкати гриби олією та оцтом. Трохи зеленої цибулі та зверху можна зробити решітку з майонезу. Далі яйце через дрібну тертку обов'язково, знову майонез.

2. Курячі варені грудки треба розділити на дрібні волокна, не різати кубиками. Саме з цього салат залишається таким ніжним та «пухнастим». Після того, як виставили грудку волокнами, знову майонез і фінальний шар — сир. Сир теж через дрібну тертку. Все має бути максимально повітряним.

3. Забираємо настоятися щонайменше на годину і можна подавати до новорічного столу.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінари «Копилки рецептов» розповіли, як готувати млинці, які прийнято їсти на Масляну.

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter