Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим
Відомий кулінарний Telegram-канал «Кулинарные хитрости», який раніше поділився рецептом ранкових гарячих бутербродів з червоною рибою та сиром, розповів, як готувати салат «Ніжність» з куркою.
«Я обожнюю цей салат із куркою за його простоту і при цьому божественний смак. Всі інгредієнти чудово поєднуються один з одним. Приготування займає трохи часу, а результат — вище за похвалу. На моєму святковому чи повсякденному столі — салат „Ніжність“ з куркою розмітають найпершим», — йдеться у повідомленні автора Telegram-каналу.
Інгредієнти (в розрахунку на одну тарілку салату):
• Опеньки, мариновані обов'язково — 150 гр
• Яйця — 1,5 шт
• Зелена цибуля за смаком
• Варена куряча грудка — 70 гр
• Сир — 50−60 гр
• Майонез
• Рослинна олія — 1 ч.л.
• Оцет — 1 ч.л.
Приготування:
1. Перший шар у нас йдуть опеньки. Потім треба збризкати гриби олією та оцтом. Трохи зеленої цибулі та зверху можна зробити решітку з майонезу. Далі яйце через дрібну тертку обов'язково, знову майонез.
2. Курячі варені грудки треба розділити на дрібні волокна, не різати кубиками. Саме з цього салат залишається таким ніжним та «пухнастим». Після того, як виставили грудку волокнами, знову майонез і фінальний шар — сир. Сир теж через дрібну тертку. Все має бути максимально повітряним.
3. Забираємо настоятися щонайменше на годину і можна подавати до новорічного столу.
Як писали «ФАКТИ», раніше кулінари «Копилки рецептов» розповіли, як готувати млинці, які прийнято їсти на Масляну.106
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter