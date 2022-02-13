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Книга рецептів

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

13:59 13 лютого 2022
Рецепт салату

Відомий кулінарний Telegram-канал «Кулинарные хитрости», який раніше поділився рецептом ранкових гарячих бутербродів з червоною рибою та сиром, розповів, як готувати салат «Ніжність» з куркою.

«Я обожнюю цей салат із куркою за його простоту і при цьому божественний смак. Всі інгредієнти чудово поєднуються один з одним. Приготування займає трохи часу, а результат — вище за похвалу. На моєму святковому чи повсякденному столі — салат „Ніжність“ з куркою розмітають найпершим», — йдеться у повідомленні автора Telegram-каналу.

Інгредієнти (в розрахунку на одну тарілку салату):

• Опеньки, мариновані обов'язково — 150 гр
• Яйця — 1,5 шт
• Зелена цибуля за смаком
• Варена куряча грудка — 70 гр
• Сир — 50−60 гр
• Майонез
• Рослинна олія — 1 ч.л.
• Оцет — 1 ч.л.

Приготування:

1. Перший шар у нас йдуть опеньки. Потім треба збризкати гриби олією та оцтом. Трохи зеленої цибулі та зверху можна зробити решітку з майонезу. Далі яйце через дрібну тертку обов'язково, знову майонез.
2. Курячі варені грудки треба розділити на дрібні волокна, не різати кубиками. Саме з цього салат залишається таким ніжним та «пухнастим». Після того, як виставили грудку волокнами, знову майонез і фінальний шар — сир. Сир теж через дрібну тертку. Все має бути максимально повітряним.
3. Забираємо настоятися щонайменше на годину і можна подавати до новорічного столу.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінари «Копилки рецептов» розповіли, як готувати млинці, які прийнято їсти на Масляну.

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