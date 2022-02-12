27.90 / 28.16 31.71 / 32.13
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Здивуйте коханих новим смаком: оригінальний салат «Гранатове серце» до Дня святого Валентина

10:59 12 лютого 2022
Салат

Наближається День святого Валентина, який неодмінно варто відзначити у компанії найближчих людей. А частуванням на стіл може стати не лише особливий торт, рецепт якого раніше розповіла фуд-блогер Людмила Борщ, а й барвистий салат.

Спосіб приготування салату «Гранатове серце» розповіли творці Telegram-каналу ТОП Салати.

Необхідні продукти:

  • відварена або запечена куряча грудка — 1 шт
  • подрібнені волоські горіхи — 80 г
  • твердий сир — 180 г
  • відварений або запечений буряк — 1 шт
  • відварена або запечена морква — 1шт
  • гранат — 1 шт
  • яйця — 5 шт
  • майонез — 200 г
  • сіль, перець — за смаком

Етапи приготування:

  1. куряче філе нарізаємо дрібними кубиками;
  2. цибулю нарізаємо на кубики і обсмажуємо на олії;
  3. яйця, моркву, сир та буряк натираємо на великій тертці;
  4. гранат розбираємо на зерна.

Читайте також: Як правильно відсвяткувати День святого Валентина: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Викладаємо салат шарами (бажано використовувати форму у вигляді серця), посипаючи кожен шар сіллю та чорним перцем:

1 шар — куряче філе;

2 шар — обсмажена цибуля, майонез;

3 шар — яйця;

4 шар — морква, майонез;

5 шар — сир;

6 шар — волоські горіхи, майонез;

7 шар — буряк, майонез;

8 шар — зерна граната.

А для любителів м'яса суддя «МастерШефа» розкрив секрет приготування «правильного» стейка.

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Віталій Козловський

«Все пройшло гідно»: Козловський повідомив про важливу подію в житті

Королева Єлизавета та принц Чарльз

Стало відомо про стан королеви Єлизавети, яка була у прямому контакті з хворим на ковід принцом Чарльзом

Пенсії в Україні

14% індексації на «чисту пенсію», без надбавок та доплат: пенсіонерам розповіли, чи не «з'їсть» інфляція березневе «підвищення»

Валерій Меладзе

«Ти нічого не переплутала?»: Меладзе обурило прохання Джанабаєвої (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.