Здивуйте коханих новим смаком: оригінальний салат «Гранатове серце» до Дня святого Валентина
Наближається День святого Валентина, який неодмінно варто відзначити у компанії найближчих людей. А частуванням на стіл може стати не лише особливий торт, рецепт якого раніше розповіла фуд-блогер Людмила Борщ, а й барвистий салат.
Спосіб приготування салату «Гранатове серце» розповіли творці Telegram-каналу ТОП Салати.
Необхідні продукти:
- відварена або запечена куряча грудка — 1 шт
- подрібнені волоські горіхи — 80 г
- твердий сир — 180 г
- відварений або запечений буряк — 1 шт
- відварена або запечена морква — 1шт
- гранат — 1 шт
- яйця — 5 шт
- майонез — 200 г
- сіль, перець — за смаком
Етапи приготування:
- куряче філе нарізаємо дрібними кубиками;
- цибулю нарізаємо на кубики і обсмажуємо на олії;
- яйця, моркву, сир та буряк натираємо на великій тертці;
- гранат розбираємо на зерна.
Читайте також: Як правильно відсвяткувати День святого Валентина: гороскоп для всіх знаків зодіаку
Викладаємо салат шарами (бажано використовувати форму у вигляді серця), посипаючи кожен шар сіллю та чорним перцем:
1 шар — куряче філе;
2 шар — обсмажена цибуля, майонез;
3 шар — яйця;
4 шар — морква, майонез;
5 шар — сир;
6 шар — волоські горіхи, майонез;
7 шар — буряк, майонез;
8 шар — зерна граната.
А для любителів м'яса суддя «МастерШефа» розкрив секрет приготування «правильного» стейка.30
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter