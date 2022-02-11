Бублики з фаршем у духовці: простий рецепт
Серед цікавих порційних закусок універсальними є бублики з фаршем. Вони швидко готуються, немає потреби в екзотичних продуктах, а технологія приготування доступна навіть кулінарам-початківцям. Рецепт наводить 1000.menu.
Бублики з м'ясним фаршем у духовці
- Бублики (несолодкі) — 10−15 шт.;
- Молоко — 1 склянка;
- Фарш (свинина, яловичина, курятина або мікс) — 200 г;
- Цибуля ріпчаста — 1 шт. середнього розміру;
- Яйце — 1 шт.;
- Сир — 50 г;
- Сіль, перець;
- Олія.
Бублики залити теплим молоком, дати розмокнути. Забрати надлишки молока.
Натерти або дрібно нарізати цибулю, змішати із фаршем. Вбити яйце, посолити та поперчити.
Змастити лист, розкласти бублики. У серединку покласти по чайній ложці фаршу.
Сир натерти. Викласти зверху на бублик із фаршем.
Запікати при 180 градусах 25−30 хвилин.
Нагадаємо, з фаршу також можна приготувати рулетики, бризоль, м'ясні кекси або фрикадельки кіббех.
Фото https://ua.depositphotos.com/153
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