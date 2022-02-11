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Товстолобик з цибулею та сметаною у духовці: покроковий рецепт ситного обіду

10:12 11 лютого 2022
Судак у сметані

Смачною та ніжною може бути не лише червона риба, яку, зокрема, можна приготувати у ікорному соусі за рецептом телеведучого Григорія Германа, а й товстолобик, запечений у сметані.

Автор рецепту на «1000 меню» стверджує, що ця страва не тільки дуже смачна, а й доступна — рибу можна купити у будь-якому магазині, а потрібні інгредієнти знайдуться у кожної господині.

Інгредієнти:

  • Товстолобик — 500 грам;
  • Цибуля ріпчаста — 1 штука;
  • Твердий сир — 100 грам
  • Сметана (жирна) — 100 грам;
  • Борошно — 4 столові ложки;
  • Лимон — 1 штука;
  • Кріп, сухі спеції, сіль — за смаком.

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Приготування:

  • Рибу промити і повністю очистити від кісток та луски, розрізати на порційні шматочки.
  • Підготовлену рибу посипати сіллю, приправами та збризкати лимоном, залишивши маринуватися на кілька годин, а то й на ніч.
  • Обсмажити цибулю у великій кількості розігрітої рослинної олії та викласти її на деко.
  • Рибу обваляти у борошні і обсмажити до рум'яної скоринки, викласти на деко і посипати кропом.
  • Залити товстолобика сметаною та готувати у духовці півгодини.
  • Перед подачею на стіл посипати тертим сиром і поставити у духовку на кілька хвилин, щоб він розплавився. Готово!

Раніше кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова розповіла, як приготувати у духовці судака у мандариновому маринаді.

Фото «100 меню»

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