Товстолобик з цибулею та сметаною у духовці: покроковий рецепт ситного обіду

Смачною та ніжною може бути не лише червона риба, яку, зокрема, можна приготувати у ікорному соусі за рецептом телеведучого Григорія Германа, а й товстолобик, запечений у сметані.

Автор рецепту на «1000 меню» стверджує, що ця страва не тільки дуже смачна, а й доступна — рибу можна купити у будь-якому магазині, а потрібні інгредієнти знайдуться у кожної господині.

Інгредієнти: Товстолобик — 500 грам;

Цибуля ріпчаста — 1 штука;

Твердий сир — 100 грам

Сметана (жирна) — 100 грам;

Борошно — 4 столові ложки;

Лимон — 1 штука;

Кріп, сухі спеції, сіль — за смаком.

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Приготування: Рибу промити і повністю очистити від кісток та луски, розрізати на порційні шматочки.

Підготовлену рибу посипати сіллю, приправами та збризкати лимоном, залишивши маринуватися на кілька годин, а то й на ніч.

Обсмажити цибулю у великій кількості розігрітої рослинної олії та викласти її на деко.

Рибу обваляти у борошні і обсмажити до рум'яної скоринки, викласти на деко і посипати кропом.

Залити товстолобика сметаною та готувати у духовці півгодини.

Перед подачею на стіл посипати тертим сиром і поставити у духовку на кілька хвилин, щоб він розплавився. Готово!

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Фото «100 меню»

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