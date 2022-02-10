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Смачний пиріг-запіканка з куркою на обід чи вечерю від Людмили Борщ: «Коли не хочеться стояти довго біля плити, готую тільки її»

13:35 10 лютого 2022
запіканка

Авторка ста салатів та «лінивих» пиріжків фуд-блогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати швидку та смачну вечерю.

За словами блогерки, коли не хочеться стояти біля плити, вона готує запіканку з куркою.

Запіканка з куркою

Продукти
Філе 500г
Сир 50 г.

Тісто
Яйця 2 шт.
Молоко 150 мл.
Борошно 50 г
Розпушувач ½ ч.л.
Сіль


Раніше Людмила Борщ розповіла, як приготувати смачний «ресторанний» суп, який любить її родина.

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