Смачний пиріг-запіканка з куркою на обід чи вечерю від Людмили Борщ: «Коли не хочеться стояти довго біля плити, готую тільки її»

Авторка ста салатів та «лінивих» пиріжків фуд-блогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати швидку та смачну вечерю.

За словами блогерки, коли не хочеться стояти біля плити, вона готує запіканку з куркою.

Запіканка з куркою Продукти

Філе 500г

Сир 50 г. Тісто

Яйця 2 шт.

Молоко 150 мл.

Борошно 50 г

Розпушувач ½ ч.л.

Сіль

Раніше Людмила Борщ розповіла, як приготувати смачний «ресторанний» суп, який любить її родина.

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