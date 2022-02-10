Смачний пиріг-запіканка з куркою на обід чи вечерю від Людмили Борщ: «Коли не хочеться стояти довго біля плити, готую тільки її»
Авторка ста салатів та «лінивих» пиріжків фуд-блогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати швидку та смачну вечерю.
За словами блогерки, коли не хочеться стояти біля плити, вона готує запіканку з куркою.
Запіканка з куркою
Продукти
Філе 500г
Сир 50 г.
Тісто
Яйця 2 шт.
Молоко 150 мл.
Борошно 50 г
Розпушувач ½ ч.л.
Сіль
Раніше Людмила Борщ розповіла, як приготувати смачний «ресторанний» суп, який любить її родина.88
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter