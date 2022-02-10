Вирішення споконвічних «жіночих» проблем: дієтологиня поділилася рецептом «ідеального» торту, від якого не гладшають
Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розвінчала міф про ананас, що «спалює жир», розповіла, як приготувати дієтичний «правильний торт».
«Вічну жіночу проблему — як їсти солодке і при цьому не гладшати — цілком можна вирішити. Готуйте „правильні“ солодощі», — пише вона в Instagtram та ділиться рецептом.
Інгредієнти:⠀
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- Вівсяні пластівці — 300 г;
- Борошно пшеничне — 2 ст. л.⠀;
- Яйця — 3 шт.⠀;
- Банан — 2 шт.;
- Олія — 4 ст. л.;
- Цукор — 30 г;
- Розпушувач — 1 ч. л.;
- Ванільний цукор — 1 пакетик;
- Апельсини — 3 шт. (2 начинку, 1 для прикраси);⠀
- Сир нежирний — 400 г; ⠀
- Сметана 10% - 160 г.
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Приготування: ⠀
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- Яйця збити з ванільним цукром до білого. Додати розім'ятий виделкою банан та олію.
- Змішати сухі інгредієнти та додти у тісто.
- Випікати за температури 180 градусів протягом 25 хвилин.
- Дістати з духовки, остудити, розрізати на 2 коржі.
- Для крему перебийте блендером сир, сметану, цукор та ванільний цукор.
- Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим.
- Обмажте торт кремом зверху та з боків. Прикрасьте апельсином.
- Смачного!
Раніше дієтологиня радила готувати яблучну шарлотку з додаванням вівсяних пластівців та сиру.
Фото зі сторінки Світлани Фус у соціальних мережах90
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