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Вирішення споконвічних «жіночих» проблем: дієтологиня поділилася рецептом «ідеального» торту, від якого не гладшають

9:14 10 лютого 2022
Дієтичний торт

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розвінчала міф про ананас, що «спалює жир», розповіла, як приготувати дієтичний «правильний торт».

«Вічну жіночу проблему — як їсти солодке і при цьому не гладшати — цілком можна вирішити. Готуйте „правильні“ солодощі», — пише вона в Instagtram та ділиться рецептом.

Інгредієнти:⁣⁣⠀
⁣⁣⠀

  • Вівсяні пластівці — 300 г⁣⁣;
  • Борошно пшеничне — 2 ст. л.⁣⠀;
  • Яйця — 3 шт.⁣⠀;
  • Банан — 2 шт.;
  • Олія — 4 ст. л.;
  • Цукор — 30 г;
  • Розпушувач — 1 ч. л.;
  • Ванільний цукор — 1 пакетик;
  • Апельсини — 3 шт. (2 начинку, 1 для прикраси)⁣⁣;⠀
  • Сир нежирний — 400 г; ⁣⁣⠀
  • Сметана 10% - 160 г⁣⁣.

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Приготування: ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀

  • Яйця збити з ванільним цукром до білого. Додати розім'ятий виделкою банан та олію.
  • Змішати сухі інгредієнти та додти у тісто.
  • Випікати за температури 180 градусів протягом 25 хвилин.
  • Дістати з духовки, остудити, розрізати на 2 коржі.
  • Для крему перебийте блендером сир, сметану, цукор та ванільний цукор.
  • Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим.
  • Обмажте торт кремом зверху та з боків. Прикрасьте апельсином.
  • Смачного!

Раніше дієтологиня радила готувати яблучну шарлотку з додаванням вівсяних пластівців та сиру.

Фото зі сторінки Світлани Фус у соціальних мережах

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