Вирішення споконвічних «жіночих» проблем: дієтологиня поділилася рецептом «ідеального» торту, від якого не гладшають

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розвінчала міф про ананас, що «спалює жир», розповіла, як приготувати дієтичний «правильний торт».

«Вічну жіночу проблему — як їсти солодке і при цьому не гладшати — цілком можна вирішити. Готуйте „правильні“ солодощі», — пише вона в Instagtram та ділиться рецептом.

Інгредієнти:⁣⁣⠀

⁣⁣⠀ Вівсяні пластівці — 300 г⁣⁣;

Борошно пшеничне — 2 ст. л.⁣⠀;

Яйця — 3 шт.⁣⠀;

Банан — 2 шт.;

Олія — 4 ст. л.;

Цукор — 30 г;

Розпушувач — 1 ч. л.;

Ванільний цукор — 1 пакетик;

Апельсини — 3 шт. (2 начинку, 1 для прикраси)⁣⁣;⠀

Сир нежирний — 400 г; ⁣⁣⠀

Сметана 10% - 160 г⁣⁣. ⁣⁣⠀

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Приготування: ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀ Яйця збити з ванільним цукром до білого. Додати розім'ятий виделкою банан та олію.

Змішати сухі інгредієнти та додти у тісто.

Випікати за температури 180 градусів протягом 25 хвилин.

Дістати з духовки, остудити, розрізати на 2 коржі.

Для крему перебийте блендером сир, сметану, цукор та ванільний цукор.

Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим.

Обмажте торт кремом зверху та з боків. Прикрасьте апельсином.

Смачного!

Раніше дієтологиня радила готувати яблучну шарлотку з додаванням вівсяних пластівців та сиру.

Фото зі сторінки Світлани Фус у соціальних мережах

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