Неймовірно красиве печиво до Валентинового дня: рецепт від американського кондитера Олени Так

Валентинів день не за горами. І вже сьогодні варто продумати подарунок для того, кого любиш. Презент не обов'язково має бути дорогим. Важливі увага та турбота дарувальника. В усьому світі сьогодні популярні солодкі подарунки. Рецептом святкового печива з «ФАКТАМИ» поділилася відомий американський кондитер Олена Так, яка створила до свята дуже гарну колекцію печива «Разом по життю» — у тандемі з художницею, яка проживає у Великій Британії, Євгенією Іманськи.

«Щороку з художницею Євгенією Іманськи ми створюємо до свят нову колекцію солодощів»

— Олено, як відзначають День святого Валентина у США?

— З наближенням цього свята на вітринах магазинів домінує червоний колір. Усюди — коробки та сувеніри у вигляді серця, квіти… Навіть манекени перевдягають у червоне вбрання. Люди, які кохають один одного, відзначають це свято, щоб ще раз висловити почуття до своєї «другої половинки». Як правило, закохані пари проводять цей день удвох. Вечеря в ресторані — чудовий подарунок коханій людині. Місця резервуються наперед, адже охочих завжди багато. Шеф-кухарі складають спеціальне меню. Його обов'язково увінчує вишуканий десерт. Жінки одягають на вечерю елегантні сукні — і чоловіки дивляться закоханими очима на своїх обраниць.

— Які подарунки дарують?

— За традиціями, що склалися, це набори цукерок, печиво, квіти, прикраси, плюшеві ведмедики з червоним серцем… Одним словом, щось невелике, але миле і зворушливе.

— Як вважаєте, чому популярно дарувати солодощі?

— Я думаю, для того, щоб «підсолодити» стосунки. Адже щоденний побут, робота та втома іноді переводять стосунки на інший рівень. Кохання нікуди не зникає, але про нього треба нагадувати. Ми ж поливаємо квіти, щоб вони не зів'яли, так і кохання потрібно підживлювати увагою та вираженням наших почуттів. А найкраще нагадування — це солодощі, адже чоловіки, як і жінки, небайдужі до солодкого і кожному приємно отримати в подарунок улюблений десерт.

— Як прийшла ідея створення нової колекції печива «Разом по життю»?

— Щороку з художницею Євгенією Іманськи ми створюємо до свят нову колекцію. Наприклад, особливо популярною стала серія «Закохані у Сан-Франциско». І цей рік не став винятком. Ми звернули увагу на те, що багато пар уподобали місце на океанській затоці, де розташований один зі знаменитіших готелів світу. Люди приїжджають туди святкувати весілля, милуватися заходами сонця або просто провести час удвох. Я зробила багато фотографій цього райського куточка. І ми подумали: чому б не перенести цю красу на печиво?

Кожне печиво у новій колекції «Разом по життю» – справжній витвір мистецтва

Євгенія пензлем та аквареллю змогла передати у своїх малюнках яскраві фарби заходу сонця, шум океану, а головне — атмосферу цього прекрасного місця на землі. Я ж перенесла ці малюнки на печиво за допомогою харчового принтера та харчових барвників. Це не просто. Довелося розробити рецепт шоколадної пасти, на якій добре тримається малюнок. Розкочую її тонким шаром і покриваю кожне печиво. Потім поміщаю у харчовий принтер — і він уже наносить малюнки на шоколадну поверхню печива. А що в результаті виходить, ви можете побачити на фото, зроблених Наталею Брін.

Колекція «Закохані у Сан-Франциско» дуже гарна

«Можна спекти печиво у формі серця, у верхньому кутку зробити дірочку і протягнути червону стрічку»

— Думаю, багато хто хотів би спекти святкове печиво в подарунок коханій людині. Поділитесь рецептом?

— Із задоволенням! Він досить простий.

Рецепт святкового печива Інгредієнти: Борошно — 300 г

Цукор — до 100 г (на смак)

Масло вершкове кімнатної температури — 100 г

Сметана — 100 г

Яйце — 1 шт.

Дрібка солі

Розпушувач — 1 чайна ложка Приготування: Тісто вимісити до еластичності, помістити в холод на 30 хвилин, розкачати товщиною 0,7 см, випікати за температури 180 градусів приблизно 20 хвилин.

— Як прикрасити печиво максимально просто, але стильно?

— Можна спекти печиво у формі серця, у верхньому кутку зробити дірочку і простягнути червону стрічку. Це буде виглядати елегантно.

Також можна спекти печиво у вигляді сердечок різного розміру і прикрасити моделюючим шоколадом червоного кольору. Для цього можна спробувати у домашніх умовах зробити шоколадну пасту.

Домашня шоколадна паста На 100 г білого шоколаду береться приблизно 30 г меду. Білий шоколад розігрівати в мікрохвильовій печі по 7−10 секунд, щоразу перемішуючи. Потрібно довести шоколад до стану згущеного молока. Туди ж додати кілька крапель червоного харчового барвника. Шоколадну пасту потрібно тонко розкачати та нею покрити печиво.

І все ж, оскільки білий шоколад дуже примхливий і при розігріві часто згортається, а це дорогий продукт, я раджу купити готову шоколадну пасту (її також називають моделюючим шоколадом) в кондитерських магазинах.

Олена Так: «Даруйте радість своїм коханим щодня»

— Що б ви побажали читачам напередодні свята закоханих?

— Не обмежуйте себе одним днем на рік, не соромтеся висловлювати свої почуття коханій людині щодня. Нехай це буде смачно приготовлений обід чи гарно накритий стіл. На запитання «Що святкуємо сьогодні?» усміхніться і скажіть: «Просто я тебе кохаю». Даруйте радість своїм коханим щодня, говоріть одне одному прекрасні слова, їх не буває забагато.

Торік Олена Так у тандемі з художницею Євгенією Іманськи також створила колекцію печива

Фото з альбому Олени Так

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