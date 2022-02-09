Ліза Глінська поділилася рецептом найсмачніших тефтелів: готуються швидко, просто, й під силу кожній господині

Переможець телевізійного кулінарного шоу «МастерШеф-2» Ліза Глінська постійно ділиться рецептами випічки та основних страв. Нещодавно вона опублікувала в Instagram простий рецепт смачних тефтелів, які швидко може приготувати кожен. ⁣

Тефтелі⁣

Продукти

500 г яловичого фаршу ⁣

150 г рису (6 ст. л. з гіркою) + 350 мл води (1+¾ склянки)⁣

3 цибулини (середні) ⁣

сіль (до смаку)⁣

перець чорний (до смаку)

олія ⁣

50 г манної крупи (2,5 ст. л.) ⁣

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Для заливки:⁣

300 г томатів (у власному соку) (1,5 склянки)⁣

2 моркви (середні) ⁣

2 цибулини (середні) ⁣

сіль (до смаку)⁣

вода ⁣

цукор⁣

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Приготування

Рис варити 15 хвилин у підсоленій воді з закритою кришкою. Потім залишити його під кришкою до повного остигання.

Цибулю нарізати дрібним кубиком.

Обсмажити цибулю на олії, вона повинна злегка підрум'янитися.

З'єднати фарш, рис та цибулю. Посолити, поперчити та перемішати.

Сформувати тефтелі, обваляти у манній крупі й обсмажте на олії по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Заливка

Нарізати моркву соломкою, цибулю дрібним кубиком.

Обсмажити на олії цибулю й моркву. Посолити та перемішати.

Додати помідори у власному соку та перемішати.

Вилити на дно каструлі половину заливки та рівномірно розподілити її. Поверх викласти обсмажені тефтелі.

Викласти на тефтелі заливку, що залишилася, й залити у каструлю 50 мл води.

Накрити каструлю кришкою та готувати тефтелі 15−20 хвилин.