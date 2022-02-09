Дивовижно ніжний торт «Трухлявий пень»: приготувати простіше простого

Якщо для популярного «Наполеона» коржі випікають окремо, то для смачного торта «Трухлявий пень» їх випікають у вигляді рулетів, вже з начинкою.

Рецептом ніжного «пенька», оригінального смаку якому надають сухофрукти, поділилися автори ресурсу «1000 меню». Стверджується, що торт «Трухлявий пень» — низькоколорійний.

Інгредієнти: Для тіста: Борошно — 2.5 склянки:

Сметана — 0.5 склянки;

Цукор — 1 склянка;

Яйця — 1 штука;

Вершкове масло — 100 грам;

Сода харчова — 1 чайна ложка. Для начинки: Курага — 100 грам;

Чорнослив — 100 грам;

Фініки — 100 грам;

Волоські горіхи — 2 столові ложки. Для крему: Сметана — 500 грам;

Цукор — 150 грам;

Желатин — 2 чайні ложки;

Вода — 50 мл.

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Приготування: У просіяне борошно додати розм'якшене вершкове масло і рубати суміш ножем.

Сметану, яйце та цукор перемішати в окремому посуді. Додати крихту з борошна та олії, гашену оцтом соду. Перемішати.

Вимісити тісто, покласти у поліетиленовому пакеті в холодильник на 30 хвилин.

Желатин залити холодною водою, дати постояти 10 хвилин та нагріти до повного розчинення, але не кип'ятити.

Для крему з'єднати сметану, цукор і охолоджений желатин. Збити міксером та помістити у холодильник.

Тісто розділити на шість частин, розкатати — пласти повинні бути товщиною 2−3 мм.

На кожен пласт викласти подрібнені сухофрукти — вийде по 2 пласти з кожним інгредієнтом.

Згорнути у рулети і випікати у духовці близько півгодини за температури 180 градусів.

Кожен рулет розрізати на рівні частини завдовжки 3−4 сантиметри. Залишки подрібнити — їх використовують, аби прикрасити торт.

Дно форми змастити невеликою кількістю крему і вертикально викласти рулетики, намагаючись зробити це якомога щільніше.

Перший шар рясно просочити кремом і посипати подрібненими волоськими горіхами. Аналогічно вчинити і з наступними шарами.

Залити кремом і поставити у холодильник на 5−6 годин для просочення.

Готовий торт зверху посипати горіхами, а з боків — подрібненими крихтами бісквітного тіста. Зверху можна прикрасити «грибочками», виготовленими з фініків. Готово!

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Фото «1000 меню»

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