Дивовижно ніжний торт «Трухлявий пень»: приготувати простіше простого
Якщо для популярного «Наполеона» коржі випікають окремо, то для смачного торта «Трухлявий пень» їх випікають у вигляді рулетів, вже з начинкою.
Рецептом ніжного «пенька», оригінального смаку якому надають сухофрукти, поділилися автори ресурсу «1000 меню». Стверджується, що торт «Трухлявий пень» — низькоколорійний.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно — 2.5 склянки:
- Сметана — 0.5 склянки;
- Цукор — 1 склянка;
- Яйця — 1 штука;
- Вершкове масло — 100 грам;
- Сода харчова — 1 чайна ложка.
Для начинки:
- Курага — 100 грам;
- Чорнослив — 100 грам;
- Фініки — 100 грам;
- Волоські горіхи — 2 столові ложки.
Для крему:
- Сметана — 500 грам;
- Цукор — 150 грам;
- Желатин — 2 чайні ложки;
- Вода — 50 мл.
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Приготування:
- У просіяне борошно додати розм'якшене вершкове масло і рубати суміш ножем.
- Сметану, яйце та цукор перемішати в окремому посуді. Додати крихту з борошна та олії, гашену оцтом соду. Перемішати.
- Вимісити тісто, покласти у поліетиленовому пакеті в холодильник на 30 хвилин.
- Желатин залити холодною водою, дати постояти 10 хвилин та нагріти до повного розчинення, але не кип'ятити.
- Для крему з'єднати сметану, цукор і охолоджений желатин. Збити міксером та помістити у холодильник.
- Тісто розділити на шість частин, розкатати — пласти повинні бути товщиною 2−3 мм.
- На кожен пласт викласти подрібнені сухофрукти — вийде по 2 пласти з кожним інгредієнтом.
- Згорнути у рулети і випікати у духовці близько півгодини за температури 180 градусів.
- Кожен рулет розрізати на рівні частини завдовжки 3−4 сантиметри. Залишки подрібнити — їх використовують, аби прикрасити торт.
- Дно форми змастити невеликою кількістю крему і вертикально викласти рулетики, намагаючись зробити це якомога щільніше.
- Перший шар рясно просочити кремом і посипати подрібненими волоськими горіхами. Аналогічно вчинити і з наступними шарами.
- Залити кремом і поставити у холодильник на 5−6 годин для просочення.
- Готовий торт зверху посипати горіхами, а з боків — подрібненими крихтами бісквітного тіста. Зверху можна прикрасити «грибочками», виготовленими з фініків. Готово!
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Фото «1000 меню»92
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