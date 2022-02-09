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Дивовижно ніжний торт «Трухлявий пень»: приготувати простіше простого

13:43 9 лютого 2022
Торт Трухлявий пень

Якщо для популярного «Наполеона» коржі випікають окремо, то для смачного торта «Трухлявий пень» їх випікають у вигляді рулетів, вже з начинкою.

Рецептом ніжного «пенька», оригінального смаку якому надають сухофрукти, поділилися автори ресурсу «1000 меню». Стверджується, що торт «Трухлявий пень» — низькоколорійний.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Борошно — 2.5 склянки:
  • Сметана — 0.5 склянки;
  • Цукор — 1 склянка;
  • Яйця — 1 штука;
  • Вершкове масло — 100 грам;
  • Сода харчова — 1 чайна ложка.

Для начинки:

  • Курага — 100 грам;
  • Чорнослив — 100 грам;
  • Фініки — 100 грам;
  • Волоські горіхи — 2 столові ложки.

Для крему:

  • Сметана — 500 грам;
  • Цукор — 150 грам;
  • Желатин — 2 чайні ложки;
  • Вода — 50 мл.

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Приготування:

  • У просіяне борошно додати розм'якшене вершкове масло і рубати суміш ножем.
  • Сметану, яйце та цукор перемішати в окремому посуді. Додати крихту з борошна та олії, гашену оцтом соду. Перемішати.
  • Вимісити тісто, покласти у поліетиленовому пакеті в холодильник на 30 хвилин.
  • Желатин залити холодною водою, дати постояти 10 хвилин та нагріти до повного розчинення, але не кип'ятити.
  • Для крему з'єднати сметану, цукор і охолоджений желатин. Збити міксером та помістити у холодильник.
  • Тісто розділити на шість частин, розкатати — пласти повинні бути товщиною 2−3 мм.
  • На кожен пласт викласти подрібнені сухофрукти — вийде по 2 пласти з кожним інгредієнтом.
  • Згорнути у рулети і випікати у духовці близько півгодини за температури 180 градусів.
  • Кожен рулет розрізати на рівні частини завдовжки 3−4 сантиметри. Залишки подрібнити — їх використовують, аби прикрасити торт.
  • Дно форми змастити невеликою кількістю крему і вертикально викласти рулетики, намагаючись зробити це якомога щільніше.
  • Перший шар рясно просочити кремом і посипати подрібненими волоськими горіхами. Аналогічно вчинити і з наступними шарами.
  • Залити кремом і поставити у холодильник на 5−6 годин для просочення.
  • Готовий торт зверху посипати горіхами, а з боків — подрібненими крихтами бісквітного тіста. Зверху можна прикрасити «грибочками», виготовленими з фініків. Готово!

Про те, як приготувати вдома торт «Хрещатик», який сподобається поціновувачам «Київського торта», читайте на нашому сайті.

Фото «1000 меню»

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