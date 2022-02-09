«Зупинитися неможливо»: відомий письменник поділився рецептом смачної закуски

Відомі журналісти, як і інші публічні люди, часто діляться у мережі своїми кулінарними секретами, як це, наприклад, робить дружина політика і дипломата Романа Безсмертного, Тетяна Мокріді — вона розповідала, як готує пиріг з шовковицею.

Її приклад наслідував журналіст і письменник Владислав Івченко, який розповів, як смачно приготувати страви зі свинячих сердець, що можуть бути як самостійною стравою, так і відмінно йдуть із гарніром. Він дає приблизний перелік продуктів, часто використовуючи слово «припустимо» — так що кожен може взяти стільки, скільки захоче.

Інгредієнти: Свиняче серце — 4 штуки;

Цибуля — 4 штуки;

Домашній кетчуп або томатна паста — 0,5 л;

Заморожені часникові палички — за смаком;

Кукурудза — за смаком;

Сіль, лавровий лист — за смаком. Приготування: Серця вимити, розрізати на дві чи чотири частини.

Покласти у каструлю з водою, додавши сіль та лавровий лист. Коли вода закипить, зняти піну — її буде багато.

Нарізати кубиками цибулю і разом із замороженими часниковими паличками та кукурудзою смажити на олії.

Коли цибуля стане золотистою, додати у пательню кетчуп, тушкувати на слабкому вогні.

Серце, яке вже можна жувати, але воно ще достатньо «гумове», вийняти з води, дати охолонути і розрізати на невеликі шматочки.

Додати шматочки серця до овочів, перемішати, посолити та тушкувати на невеликому вогні 20 хвилин.

Дати страві «настояться» протягом години. Готово!

«Ви можете їсти і так, а можна й з будь-яким гарніром. Та й не гріх налити чарочку. Припустимо, чотири. Смачного!» — пише Владислав Івченко.

Раніше очільниця Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк розповіла, як на вулицях у Франції готують деруни. Місцеві вуличні торговці роблять це практично так, як і українські господині: труть картоплю на велику тертку, додають терту цибулю, а також твердий сир.

Фото Pixabay

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