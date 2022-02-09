Смачнющі кекси зі згущеним молоком: простий рецепт
Що може бути краще до сніданку, ніж ароматні кекси, та ще й з начинкою? Як виявилося, приготувати їх зовсім не складно, скориставшись порадами Telegram-каналу Рецепти на кожен день.
Візьміть:
- яйце куряче — 2 шт
- цукор — 1 склянка
- сметана — 140 мл
- масло вершкове — 100 г
- сода гашена оцтом — 0,5 чайної ложки
- борошно — 300 г
- молоко згущене — 12 чайних ложок.
Етапи приготування:
1. Яйця і цукор добре збийте за допомогою міксера, додайте сметану та розтоплене вершкове масло і знову добре збийте.
2. Додайте соду і борошно та ретельно перемішайте.
3. Форми для кексів змастіть вершковим маслом, наповніть їх тістом на 2/3, поклавши в кожен майбутній кекс по чайній ложці вареного згущеного молока.
4. Ставимо в духовку при 180 градусах на 10 хвилин.
Готові кекси можна присипати цукровою пудрою чи какао.
А до свята цілком можна порадувати себе розкішним «Афганським наполеоном», коржі якого перемазуються кремом на основі вершкового масла та одразу двох видів згущеного молока — звичайного та вареного.57
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