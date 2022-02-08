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Найсмачніші пончики з дріжджового тіста: простий рецепт оригінальних ласощів

16:32 8 лютого 2022
Пончики

Пончики можна готувати на кефірі без додавання дріжджів, а можна і з дріжджами — так, наприклад, готують традиційну казахську страву баурсаки.

Рецепт приготування кульок з дріжджового тіста, які на смак нагадують пончики, пропонують автори ресурсу «1000 меню».

Страва, звичайно ж, не дієтична, але дуже смачна. ЇЇ можна приготувати з простих інгредієнтів, які, напевно, є у кожної господині.

Інгредієнти:

  • Кефір — 2 склянки;
  • Цукор — 1 столова ложка;
  • Сода харчова — 1 чайна ложка;
  • Сухі дріжджі — 1 чайна ложка;
  • Сіль — 0.5 чайної ложки;
  • Яйця — 1 штука;
  • Рослинна олія — 2 столові ложки і 0,5 літра для фритюру:
  • Борошно — 750 грам.

Приготування:

  • Кефір трохи підігріти — він не повинен бути гарячим. Додати цукор, соду та сухі дріжджі. Перемішати до розчинення та залишити на 15 хвилин.
  • На поверхні кефіру повинні з'явитися бульбашки — це означає, що дріжджі розпочали свою роботу. Вбити яйце, додати сіль та олію. Перемішати.
  • Просіяти борошно і поступово додати у кефірну суміш. Вимішувати тісто близько 10 хвилин — воно має стати еластичним та злегка клеїтися до рук.
  • Тісто накрити харчовою плівкою та поставити на годину у тепле місце, щоб воно підійшло.
  • Скачати тісто у «ковбаску» і нарізати на кружечки. Залишити на 10 хвилин.
  • У казані розігріти олію і помістити у нього 5−7 заготовок. Обсмажити баурсаки до золотавого кольору, перевертаючи їх під час смаження.
  • Викласти на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.
  • Подавати з медом, варенням або цукровою пудрою.

Раніше суддя проекту «МайстерШеф» Володимир Ярославський розповів, як він за порадою фоловерки приготував сирні пончики.

Фото «1000 меню»

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