Як приготувати соковиті котлети у духовці: покроковий рецепт

Домашні котлети можна приготувати з курячого фаршу, додавши сир та підсмаживши на пательні, а можна й без «топінгів», за винятком традиційних, зробити їх у духовці.

Другим варіантом приготування котлет діляться на ресурсі «Аймкук». Автор рецепту стверджує, що котлети у духовці виходять дуже соковитими та ніжними.

Інгредієнти: Фарш змішаний (свинина та яловичина) — 400 г;

Цибуля ріпчаста — 1 шт.;

Часник — 1 зубчик;

Олія — 1 ст.л.

Сметана (за бажанням) — 1 ст.л.;

Сіль, перець — за смаком.

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Приготування: Перекрутити ще раз фарш, додавши цибулю та часник.

Посолити, поперчити та добре відбити фарш об миску. Сформувати котлети, перекидаючи з руки у руку, а потім надати їм округлу форму.

Нарізати фольгу з розрахунку на кожну котлету, змастивши блискучу її сторону олією.

Запечатати котлету конвертиком, не притискаючи. Сік не повинен виливатися на противень.

Викласти котлети у фользі на противень, наливши у нього близько 1 см води.

Помістити у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.

Розгорнути фольгу, давши котлетам підрум'янитися ще 10 хвилин. За бажання — змастити сметаною для більш рум'яної скоринки.

Раніше фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова запропонувала рецепт «купецьких котлет» — рубаних, з курки та сиру.

Фото «Аймкук»

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