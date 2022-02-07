Бомбічні рогалики з вишнею «від мами»: оригінальний рецепт
Ресторатор зі Львова Всеволод Поліщук поділився рецептом одним з улюблених ласощів дитинства — рогаликів з вишнею. Такі рогалики робила його мама.
«Бомбічні рогалики»
Всипати у миску 5 склянок борошна.
Потім туди потерти 2 пачки добре охолодженого вершкового маргарину. Все перетерти до піску.
Додати 3 жовтки та 1 склянку сметани (краще густішої).
Замісити тісто. Воно буде досить еластичним. Тісто витримати на холоді 8 годин.
Потім розділити на десять частин та кожну скачати у кульку.
Розкачати кожну кульку у тонкий круглий коржик. Коржик добре ділиться на вісім частин ножем.
Виходять трикутники. У ширшу частину трикутника класти начинку та загортати.
Для начинки краще брати вишні у сиропі. Можуть бути ще свіжі, заморожені. Вишні відцідити на сито.
Випікати при 180 градусах хвилин 40.
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