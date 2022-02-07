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Бомбічні рогалики з вишнею «від мами»: оригінальний рецепт

12:13 7 лютого 2022
рогалики

Ресторатор зі Львова Всеволод Поліщук поділився рецептом одним з улюблених ласощів дитинства — рогаликів з вишнею. Такі рогалики робила його мама.

«Бомбічні рогалики»

Всипати у миску 5 склянок борошна.

Потім туди потерти 2 пачки добре охолодженого вершкового маргарину. Все перетерти до піску.

Додати 3 жовтки та 1 склянку сметани (краще густішої).

Замісити тісто. Воно буде досить еластичним. Тісто витримати на холоді 8 годин.

Потім розділити на десять частин та кожну скачати у кульку.

Розкачати кожну кульку у тонкий круглий коржик. Коржик добре ділиться на вісім частин ножем.

Виходять трикутники. У ширшу частину трикутника класти начинку та загортати.

Для начинки краще брати вишні у сиропі. Можуть бути ще свіжі, заморожені. Вишні відцідити на сито.

Випікати при 180 градусах хвилин 40.

«ФАКТИ» розповідали, як приготувати правильні коржі для «Наполеона», а також публікували рецепт «Наполеона» зі смаком морозива.

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