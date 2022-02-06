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«Смачніше, ніж у «МакДональдзі»: Григорій Герман розкрив секрет «ідеальної» картоплі-фрі

22:11 6 лютого 2022
картопля

Телеведучий Григорій Герман часто ділиться зі своїми глядачами цікавими рецептами незвичайних страв.

Сьогодні Герман вирішив приготувати звичайну картоплю-фрі, але смак у цієї картоплі, смачніший, ніж у «МакДональдзі».

Ідеальна картопля фрі


Порізати картоплю на смужки.

Замочити у проточній воді, щоб забрати зайвий крохмаль.

Проварити в окропі до напівготовності.

Покласти в розігріту до 130° олію й смажити 3−5 хвилин.

Просушити паперовим рушником.

Розігріти фритюр до 180°. І маленькими порціями обсмажувати картоплю по хвилині. Цього буде достатньо, щоб сформувалася ідеальна, хрумка, золотиста скоринка.

Викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Посолити.


Раніше Григорій Герман поділився рецептом найсмачнішого сніданку з гарбуза.

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