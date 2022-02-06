«Смачніше, ніж у «МакДональдзі»: Григорій Герман розкрив секрет «ідеальної» картоплі-фрі

Телеведучий Григорій Герман часто ділиться зі своїми глядачами цікавими рецептами незвичайних страв.

Сьогодні Герман вирішив приготувати звичайну картоплю-фрі, але смак у цієї картоплі, смачніший, ніж у «МакДональдзі».

Ідеальна картопля фрі

Порізати картоплю на смужки. Замочити у проточній воді, щоб забрати зайвий крохмаль. Проварити в окропі до напівготовності. Покласти в розігріту до 130° олію й смажити 3−5 хвилин. Просушити паперовим рушником. Розігріти фритюр до 180°. І маленькими порціями обсмажувати картоплю по хвилині. Цього буде достатньо, щоб сформувалася ідеальна, хрумка, золотиста скоринка. Викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Посолити.



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