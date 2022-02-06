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Незвичайний і дуже смачний: рецепт салату «Орландо» з грибами та відвареним язиком

16:36 6 лютого 2022
Рецепт салату «Орландо»

Після того, як кулінари Telegram-каналу «Вкусно поедим» запропонували рецепт конвертиків з грибами, вони також розповіли, як приготувати незвичайний, але дуже смачний салат «Орландо».

Інгредієнти та приготування:

Салат викладається шарами по порядку:
1 шар — обсмажені в маслі, дрібнопорізані гриби (бажано печериці) — 500 г (при жарінні трохи посолити);
2 шар — солоні огірки (порізані дрібним кубиком) — 2−3 залежно від розміру огірків (можна навіть взяти 4, якщо невеликі);
3 шар — відварений дрібнопорізаний свинячий язик — 3 шт. середнього розміру;
4 шар — 300 г обсмаженої у вершковому маслі дрібнопорізаної цибулі;
5 шар — 4 яйця, натерти на великій терці.

Кожен шар залити майонезом (зробити сіточку чи спіраль із майонезу). Готувати заздалегідь, щоб настоявся та просочився.

Деякі нюанси: гриби та цибуля краще на вершковому маслі. Огірки брати лише солоні. Язик варити в підсоленій воді до готовності потім одразу опустити в холодну воду і зняти з неї шкірку. Салат смачніший наступного дня. Краще тримати його у прохолодному місці.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий український фуд-блогер Людмила Борщ запропонувала поєднати у салаті болгарський перець, копчене м'ясо, моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу.

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