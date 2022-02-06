Просто і вишукано: ранкові гарячі бутерброди з червоною рибою та сиром
Існує безліч страв, які можна швидко приготувати на сніданок. Одне з найулюбленіших — гарячі бутерброди. Один із рецептів опублікували автори Telegram-ресурсу «Кулінарні хитрощі» .
Для приготування потрібні:
- червона риба (слабосолена або свіжа) — 100 грамів
- яйце
- сир
- зелень (петрушка або кріп)
- сухий часник
- лимонний перець (або просто цедра лимона)
- сіль⠀
Приготування
Змішуємо нарізане на кубики філе риби, тертий сир, яйце, зелень та спеції.
Викладаємо скибочки хліба в ємність для запікання, зверху — начинку, і ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 15−20 хвилин.
Перед подачею даємо трохи охолонути.
Смачного!
До речі, рибу для бутербродів можна приготувати і самому — за рецептом кулінарного відеоблогера Дмитра Дорошенка.175
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter