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Просто і вишукано: ранкові гарячі бутерброди з червоною рибою та сиром

11:55 6 лютого 2022
Просто і вишукано: ранкові гарячі бутерброди з рибою та сиром

Існує безліч страв, які можна швидко приготувати на сніданок. Одне з найулюбленіших — гарячі бутерброди. Один із рецептів опублікували автори Telegram-ресурсу «Кулінарні хитрощі» .

Для приготування потрібні:

  • червона риба (слабосолена або свіжа) — 100 грамів
  • яйце
  • сир
  • зелень (петрушка або кріп)
  • сухий часник
  • лимонний перець (або просто цедра лимона)
  • сіль⠀

Приготування

Змішуємо нарізане на кубики філе риби, тертий сир, яйце, зелень та спеції.

Викладаємо скибочки хліба в ємність для запікання, зверху — начинку, і ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 15−20 хвилин.

Перед подачею даємо трохи охолонути.

Смачного!

До речі, рибу для бутербродів можна приготувати і самому — за рецептом кулінарного відеоблогера Дмитра Дорошенка.

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