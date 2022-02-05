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Ніжне кокосове печиво без борошна від Лізи Глинської: всього 4 інгредієнти, готується «блискавично», смак незабутній

9:59 5 лютого 2022
Печиво

Переможець телевізійного кулінарного шоу «МастерШеф-2» Ліза Глінська, яка раніше показала, як готувати простий вафельний торт із карамельним масляним кремом та арахісом, запропонувала у YouTube рецепт кокосового печива.

Інгредієнти:

200 г кокосової стружки (33 ст. л.)
150 г яєчного білка (5 шт.)
130 г цукрової пудри (6 ст. л. без гірки)
100 г яблучного пюре (6,5 ст. л.)

Приготування:

Відправте запікатися яблуко. Пробийте зануреним блендером запечене яблуко і перетріть пюре через дрібне сито.

З'єднайте в мисці білок та яблучне пюре. Додайте цукрову пудру, кокосову стружку і перемішайте. Сформуйте кульки, розміром із волоський горіх і викладіть їх на пергамент.

Надішліть випікатися кокосове печиво в розігріту до 165 градусів духовку на 20−25 хвилин. Посипте печиво цукровою пудрою та насолоджуйтесь.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарний блогер Людмила Борщ запропонувала варіант ситної вечері — запечену в духовці картоплю з м'ясом.

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