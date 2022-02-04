28.01 / 28.25 31.92 / 32.36
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Торт «Пломбір» на сковороді без духовки від Ольги Матвєй: дуже цікавий рецепт ніжного та смачного делікатесу

17:17 4 лютого 2022
торт

Популярний останнім часом торт «Пломбір» із заварним кремом можна готувати не лише у духовці. Кулінарний блогер Ольга Матвєй пропонує не менш смачний рецепт «Пломбіру», але адаптований, щоб спекти основу для торта на сковорідці.

Торт «Пломбір» без духовки.

  • Масло вершкове — 150 г;
  • Цукор — 80 г;
  • Борошно 250 г.
  • Цукор 150 г;
  • Масло 50 г;
  • Крохмаль — 1−2 ст. л.;
  • Сметана — 500 мл;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Ванілін.

Нагадаємо, деякі кулінарні блогери пропонують торт «Пломбір» прикрашати мигдалевими пелюстками. Крім того, є рецепти торта, де можна використовувати шоколад.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

люди

Більше чи менше? Як зміниться розмір пенсії пенсіонера, що працює, після звільнення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.