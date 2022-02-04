Торт «Пломбір» на сковороді без духовки від Ольги Матвєй: дуже цікавий рецепт ніжного та смачного делікатесу

Популярний останнім часом торт «Пломбір» із заварним кремом можна готувати не лише у духовці. Кулінарний блогер Ольга Матвєй пропонує не менш смачний рецепт «Пломбіру», але адаптований, щоб спекти основу для торта на сковорідці.

Торт «Пломбір» без духовки. Масло вершкове — 150 г;

Цукор — 80 г;

Борошно 250 г. Цукор 150 г;

Масло 50 г;

Крохмаль — 1−2 ст. л.;

Сметана — 500 мл;

Яйця — 2 шт.;

Ванілін.

Нагадаємо, деякі кулінарні блогери пропонують торт «Пломбір» прикрашати мигдалевими пелюстками. Крім того, є рецепти торта, де можна використовувати шоколад.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter