Торт «Пломбір» на сковороді без духовки від Ольги Матвєй: дуже цікавий рецепт ніжного та смачного делікатесу
Популярний останнім часом торт «Пломбір» із заварним кремом можна готувати не лише у духовці. Кулінарний блогер Ольга Матвєй пропонує не менш смачний рецепт «Пломбіру», але адаптований, щоб спекти основу для торта на сковорідці.
Торт «Пломбір» без духовки.
- Масло вершкове — 150 г;
- Цукор — 80 г;
- Борошно 250 г.
- Цукор 150 г;
- Масло 50 г;
- Крохмаль — 1−2 ст. л.;
- Сметана — 500 мл;
- Яйця — 2 шт.;
- Ванілін.
Нагадаємо, деякі кулінарні блогери пропонують торт «Пломбір» прикрашати мигдалевими пелюстками. Крім того, є рецепти торта, де можна використовувати шоколад.136
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