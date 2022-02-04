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Рецепт з «Гаррі Поттера» на День Валентина: маслопиво для коханої — легко приготує навіть магл

15:28 4 лютого 2022
маслопиво

Любителям книг про Гаррі Поттера, напевно, запам'ятався улюблений напій юних чарівників — маслопиво. Солодке зігріваюче питво можна приготувати без чарівних інгредієнтів — з продуктів, які знайдуться на будь-якій кухні. З домашнім маслопивом можна відчути себе справжнім чарівником на свята, наприклад, у День Валентина. Рецепт наводить Woman.

Домашнє маслопиво від «Гаррі Поттера»

  • Іриски — 10 шт.;
  • Вершки — 100 мл;
  • Кориця — 0,5 ч.л.;
  • Морозиво — 100 г;
  • Лимонад «Крем-сода» — 200 мл.

Іриски залити вершками, додати корицю, поставити на вогонь та розтопити. Коли суміш стане однорідною, додати морозиво.
Дати охолоти. Наповнити склянки до половини «пивом», а зверху долити лимонад.

Нагадаємо, телеведуча Юлія Панкова навчила готувати зимові напої пунш та глінтвейн. А кондитер Олена Так запропонувала рецепт солодощів до Дня Валентина.

Фото harry-potter/aminoapps.com

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