Просто тане у роті: рецепт найніжніших рибних стейків під вершковою «шубою»
З рибою швидко і смачно можна зробити не тільки не складний у приготуванні пиріг, але й просто запекти її у духовці під «шубою» з овочів.
Рецептом риби під вершковою «шубою» зі шпинатом діляться автори кулінарного каналу «Скарбничка рецептів» .
Інгредієнти:
- Стейки зубатки (або будь-якої іншої риби) — 2 шт.;
- Помідор;
- Шпинат;
- Вершки 20% - 100 мл;
- Сир — 50 гр.
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Приготування:
- Помідори нарізати кубиками і трохи обсмажити на пательні, а потім додати шпинат.
- Трохи тушкувати, додати теплі вершки та довести до загусання. Додати спеції та зняти з вогню.
- Рибу викласти у форму для запікання, посолити та поперчити з обох боків.
- Залити рибу соусом, посипати тертим сиром і запікати в духовці 20 хвилин при 200 градусах. Готово!
Раніше рецептом приготування «царської страви» — фаршированого та запеченого у духовці коропа — поділилася фуд-блогерка з Харкова Наталія Олендра.
Фото — скріншот274
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