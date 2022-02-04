Просто тане у роті: рецепт найніжніших рибних стейків під вершковою «шубою»

З рибою швидко і смачно можна зробити не тільки не складний у приготуванні пиріг, але й просто запекти її у духовці під «шубою» з овочів.

Рецептом риби під вершковою «шубою» зі шпинатом діляться автори кулінарного каналу «Скарбничка рецептів» .

Інгредієнти: Стейки зубатки (або будь-якої іншої риби) — 2 шт.;

Помідор;

Шпинат;

Вершки 20% - 100 мл;

Сир — 50 гр.

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Приготування: Помідори нарізати кубиками і трохи обсмажити на пательні, а потім додати шпинат.

Трохи тушкувати, додати теплі вершки та довести до загусання. Додати спеції та зняти з вогню.

Рибу викласти у форму для запікання, посолити та поперчити з обох боків.

Залити рибу соусом, посипати тертим сиром і запікати в духовці 20 хвилин при 200 градусах. Готово!

Раніше рецептом приготування «царської страви» — фаршированого та запеченого у духовці коропа — поділилася фуд-блогерка з Харкова Наталія Олендра.

Фото — скріншот

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