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Книга рецептів

Просто тане у роті: рецепт найніжніших рибних стейків під вершковою «шубою»

9:33 4 лютого 2022
Запечена риба під шубою

З рибою швидко і смачно можна зробити не тільки не складний у приготуванні пиріг, але й просто запекти її у духовці під «шубою» з овочів.

Рецептом риби під вершковою «шубою» зі шпинатом діляться автори кулінарного каналу «Скарбничка рецептів» .

Інгредієнти:

  • Стейки зубатки (або будь-якої іншої риби) — 2 шт.;
  • Помідор;
  • Шпинат;
  • Вершки 20% - 100 мл;
  • Сир — 50 гр.

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Приготування:

  • Помідори нарізати кубиками і трохи обсмажити на пательні, а потім додати шпинат.
  • Трохи тушкувати, додати теплі вершки та довести до загусання. Додати спеції та зняти з вогню.
  • Рибу викласти у форму для запікання, посолити та поперчити з обох боків.
  • Залити рибу соусом, посипати тертим сиром і запікати в духовці 20 хвилин при 200 градусах. Готово!

Раніше рецептом приготування «царської страви» — фаршированого та запеченого у духовці коропа — поділилася фуд-блогерка з Харкова Наталія Олендра.

Фото — скріншот

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