Торт на кефірі: рецепт простого, ніжного та дуже смачного десерту

Хоча останнім часом у мережі набирають популярності рецепти солодкої випічки без борошна, добре знайомі тортики «як у мами» не втрачають актуальності.

На цей раз Telegram-канал «Простий рецепт» представив спосіб приготування знайомого всім торта на кефірі зі сметанним кремом.

Для приготування коржів вам знадобляться:

3 яйця

1 склянка кефіру

1 склянка цукрового піску

0.5 чайної ложки соди (погасити)

2 склянки борошна

1 чайна ложка какао.

Крем складається з 500 г сметани та 100 г цукрового піску.

Етапи приготування:

1. Інгридієнди для тіста добре збити (до стану густої сметани).

2. Розділити масу на 2 рівні частини, в одну з них додати 1 чайну ложку какао.

3. Випекти 2 коржі, остудити, кожен розрізати гострим ножем вздовж.

4. Для крему сметана збивається із цукром.

5. Змащуємо коржі кремом (за бажанням можна додати горіхи, цукати).

6. Зверху присипати какао (шоколадною стружкою).

7. Після приготування торт повинен настоятись не менше 3 годин.

Вам також сподобається рецепт пиріжків, тісто для яких готується на кефірі.

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter