Ласощі для дівчат та жінок на дієті: як приготувати «полегшений варіант» цукерок «Трюфель»

Кулінарна блогерка Марія Фомічьова розповіла, як приготувати цукерки «Трюфель». На відміну від класичного варіанту, її цукерки менш калорійні, але не менш смачні.

Цукерки «Трюфель» Продукти

Кокосове молоко (щільне) — 100 г

Темний шоколад — 200 г

Ваніль — 1 ч.л.

Вершковий лікер — до смаку

Мигдаль — до смаку

Дрібка солі. Приготування Змішати кокосове молоко, шоколад, сіль, ваніль та вершковий лікер. Варити на середньому вогні, але не доводити до кипіння. Готову суміш остудити у морозильнику до консистенції, яка дозволить скачати масу у кульки. Для цього вистачить 1 година. Із застиглої маси сформувати кульки. Посипати їх какао та товченим мигдалем. Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Маша Фомічова (@masha_fom)

Нагадаємо, ведуча шоу «Орел і Решка» Мішель Андраде поділилася простим рецептом молдавської мамалиги, про який вона дізналася під час своєї чергової подорожі.

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