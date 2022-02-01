Колишній кухар королеви Єлизавети II показав, як приготувати ростбіф з йоркширським пудингом та картоплею (відео)

Даррен Макгреді, який протягом 11 років працював шеф-кухарем у Букінгемському палаці та готував страви для королеви Єлизавети, а також працював на принцесу Діану, принца Вільяма та принца Гаррі, показав на своєму YouTube-каналі, як приготувати «традиційний англійський обід» — ростбіф з картоплею та йоркширським пудингом. Цим рецептом він користувався, коли готував для королеви та її сім'ї.

Для ростбіфа знадобиться :

Шматок яловичини без кісток вагою чотири фунти (близько 1,8 кілограма), дві столові ложки рослинної олії, столова ложка приправ та столова ложка соусу з хрону.

Для запеченої картоплі :

Два фунти (близько 900 грамів) очищеної та розрізаної на половинки картоплі, пів склянки рослинної олії та сіль.

Для йоркширського пудингу :

230 грамів борошна, 4 яйця, 150 мл молока, 180 мл води, сіль, перець та олія.

М'ясо

Нагріти духовку до 200 градусів. Обмазати м'ясо приправами, облити олією та запікати 30 хвилин. Знизити температуру до 150 градусів та довести до бажаної готовності. Вийняти із духовки.

Картопля

Розігріти духовку до 230 градусів. Картоплю покласти у воду, довести до кипіння та варити 5−8 хвилин. Відкинути на друшляк і енергійно струсити. Перекласти на лист, полити рослинним маслом і посолити. Запікайте близько 20 хвилин, один раз перевернувши, до хрусткої скоринки.

Пудинг

У великій мисці змішайте борошно, яйця, молоко, воду та приправи. Відкласти в сторону. Налийте приблизно по 1 столовій ложці рослинної олії в 12 форм для мафінів і нагрійте олію. Розділити тісто та обережно розкласти по формах. Пекти в духовці при 230 градусів, поки тісто воно не підніметься і не стане золотисто-коричневим.

Даррен також пропонує як додатковий гарнір обсмажену брюссельську капусту, а також відварену моркву.

Раніше «ФАКТИ» писали — Сімейний рецепт королеви Єлизавети II: екскухар монарха розповів, як готувати шоколадний торт.

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter