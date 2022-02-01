Курячі крильця «по-китайськи» у «Кока-колі»: ідеальна страва у перший день Східного Нового року

Існує маса рецептів приготування курятини зі «східними» нотками, наприклад, крильця у гостро-солодкому соусі теріяки від судді «МайстерШефа» Ектора Хіменеса Браво. А до застілля на Китайський Новий рік, який настав у ніч з 31 січня на 1 лютого, чудово можуть підійти крильця по-китайськи.

Рецепт такої страви пропонують автори кулінарного каналу «Смачніше за всіх». Для приготування крилець по-китайськи знадобиться традиційний соєвий соус і не дуже традиційна «Кола-кола».

Інгредієнти: Курячі крила — 1 кг;

Кола — 0.33мл;

Соєвий соус ½ склянки;

Кунжут.

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Приготування: Крильця розрізати (як на відео) і залити соєвим соусом.

Додати чорний перець і залишити маринуватися протягом 20 хвилин.

Розігріти олію на пательні та викласти туди крильця. Смажити 10 хвилин, перевернути і смажити ще 7 хвилин.

Додати у пательню колу та тушкувати 10 хвилин.

Крильця викласти на тарілку і посипати кунжутом. Готово!

До речі, обов'язкова страва новорічного столу в Китаї — пельмені цзяоцзи. Вважається, що чим більше пельменів на столі — смажених чи приготовлених на пару, тим більше грошей прийде в сім'ю. В одному з пельменів заздалегідь ховають монету. Той, кому вона попадеться під час застілля, стане щасливим у цьому році

Фото Pixabay

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