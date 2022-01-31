У Китаї новий рік традиційно зустрічають за «пельменним столом», на якому повинні бути присутні пельмені різноманітних видів та смаків. Спробуйте приготувати і кіностраву — «Пельмені Ламберта — кров ельфів».

У пригощанні з кіносаги «Відьмак» справжньої крові, звичайно ж, ні — її замінює звичайний буряковий сік, який додається до начинки пельменів (вона складається з картоплі, цибулі, грибів та м'ясного фаршу).

Готові пельмені також потрібно збризкати буряковим соком.

Їх рецепт наводить Telegram-ресурс «Рецепти щодня».

Весь список інгредієнтів:

картопля — 300 г

м'ясний фарш — 200 г

борошно — 300 г

яйце — 2 шт

гриби — 500 г

масло вершкове — 50 г

часник — 4 зубчики

буряк — 100 г

сіль, перець, спеції — за смаком

Етапи приготування:

Замішуємо звичайне тісто на пельмені.

Картопля, вершкове масло, м'ясний фарш та половину порції цибулі перебиваємо у блендері.

Буряк збиваємо окремо і змішуємо з нарізаними часточками грибів. Так вони набудуть бордового кольору та приємних смакових ноток.

З отриманого фаршу та тіста формуємо пельмені. Відправляємо їх у киплячу воду на 5−6 хвилин. Тим часом на широкій сковороді обсмажуємо гриби із цибулею.

Як тільки пельмені зваряться, відкидаємо їх на друшляк і кладемо на сковороду. Все перемішуємо і тушкуємо під кришкою ще хвилин п'ять. Після чого подаємо гарячими, збризнувши буряковим соком.

Вам може стати у нагоді також рецепт заварного тіста для пельменів.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter