Пельмені Ламберта — кров ельфів: найсмачніший рецепт із саги «Відьмак»
У Китаї новий рік традиційно зустрічають за «пельменним столом», на якому повинні бути присутні пельмені різноманітних видів та смаків. Спробуйте приготувати і кіностраву — «Пельмені Ламберта — кров ельфів».
У пригощанні з кіносаги «Відьмак» справжньої крові, звичайно ж, ні — її замінює звичайний буряковий сік, який додається до начинки пельменів (вона складається з картоплі, цибулі, грибів та м'ясного фаршу).
Готові пельмені також потрібно збризкати буряковим соком.
Їх рецепт наводить Telegram-ресурс «Рецепти щодня».
Весь список інгредієнтів:
- картопля — 300 г
- м'ясний фарш — 200 г
- борошно — 300 г
- яйце — 2 шт
- гриби — 500 г
- масло вершкове — 50 г
- часник — 4 зубчики
- буряк — 100 г
- сіль, перець, спеції — за смаком
Етапи приготування:
Замішуємо звичайне тісто на пельмені.
Картопля, вершкове масло, м'ясний фарш та половину порції цибулі перебиваємо у блендері.
Буряк збиваємо окремо і змішуємо з нарізаними часточками грибів. Так вони набудуть бордового кольору та приємних смакових ноток.
З отриманого фаршу та тіста формуємо пельмені. Відправляємо їх у киплячу воду на 5−6 хвилин. Тим часом на широкій сковороді обсмажуємо гриби із цибулею.
Як тільки пельмені зваряться, відкидаємо їх на друшляк і кладемо на сковороду. Все перемішуємо і тушкуємо під кришкою ще хвилин п'ять. Після чого подаємо гарячими, збризнувши буряковим соком.
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