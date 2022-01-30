Сніданок, який повертає в дитинство: рецепт лінивих вареників від Лідії Таран

Відома телеведуча Лідія Таран, яка раніше поділилась рецептом ароматного різдвяного штолену, розповіла в Instagram рецепт приготування лінивих вареників.

«Цей сніданок повертає нас у дитинство, а мене так одразу в дит садочок. Вам же теж там давали ліниві вареники? Ці смачніші. І дуже прості!» — написала вона.

Інгредієнти:

- 2 пачки сиру по 200 г (жирність на ваш розсуд)

- 1 яйце

- 4 столові ложки борошна (на 100 г сиру 1 ложка)

- 1 пачка ванільного цукру

- трохи звичайного цукру

Приготування:

Вимішати густеньке тісто. Краще міксером. Можна і блендером, але легенько, щоб не перетворилось на пасту. З тіста розкачати ковбаски і різати їх впоперек ножем на кавалочки такого розміру, як подобається. Кинути в підсолену киплячу воду.

Як спливуть, то дати їм зовсім коротко покипіти, а потім виловити шумовкою у миску. Додати туди шматочок масла. Варити порціями, щоб були однаково зварені.

Подавати зі сметаною або якимось варенням. Можна також посипати цукром.