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Сніданок, який повертає в дитинство: рецепт лінивих вареників від Лідії Таран

22:35 30 січня 2022
Вареники

Відома телеведуча Лідія Таран, яка раніше поділилась рецептом ароматного різдвяного штолену, розповіла в Instagram рецепт приготування лінивих вареників.

«Цей сніданок повертає нас у дитинство, а мене так одразу в дит садочок. Вам же теж там давали ліниві вареники? Ці смачніші. І дуже прості!» — написала вона.

Інгредієнти:

- 2 пачки сиру по 200 г (жирність на ваш розсуд)
- 1 яйце
- 4 столові ложки борошна (на 100 г сиру 1 ложка)
- 1 пачка ванільного цукру
- трохи звичайного цукру

Приготування:

Вимішати густеньке тісто. Краще міксером. Можна і блендером, але легенько, щоб не перетворилось на пасту. З тіста розкачати ковбаски і різати їх впоперек ножем на кавалочки такого розміру, як подобається. Кинути в підсолену киплячу воду.

Як спливуть, то дати їм зовсім коротко покипіти, а потім виловити шумовкою у миску. Додати туди шматочок масла. Варити порціями, щоб були однаково зварені.

Подавати зі сметаною або якимось варенням. Можна також посипати цукром.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий кулінарний Telegram-канал «Кулинарные хитрости» опублікував рецепт сирного супу з печерицями та копченою куркою.

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